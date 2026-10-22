Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.52 WIB

Kejagung Kembalikan Rp 229 M ke Korban Indosurya, Sahroni: Hak Korban Harus Dipulihkan

Iluatrasi mata uang rupiah. (Pixabay)

 

JawaPos.com - Langkah Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan Rp 229 miliar kepada korban kasus Indosurya dinilai sejalan dengan harapan masyarakat. Sebab, korban tidak hanya menuntut pelaku dihukum, melainkan uangnya bisa kembali.
 
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, langkah Kejagung perlu diperbanyak pada proses penegakan hukum. Sebab, memulihkan hak korban dalam kejahatan penting dilakukan.
 
“Saya apresiasi langkah BPA Kejagung ini. Inilah wujud penegakan hukum yang kita butuhkan hari ini, memulihkan hak korban," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (22/10).
 
Pengembalian aset korban akan meminimalkan kerugian dari tindak pidana tersebut.  
 
 
"Bukan cuma pelakunya dihukum, tapi kerugian negara dan kerugian korban juga selalu diupayakan untuk dikembalikan. Karena bagi masyarakat yang menjadi korban, yang paling mereka harapkan tentu uangnya bisa kembali," imbuhnya.
 
Sahroni menuturkan, penegakan hukum perlu berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengembalian kerugian menjadi sistem positif yang dijalankan aparat.
 
"Penegakan hukum harus benar-benar memberi manfaat dan keadilan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
 
Meski begitu, Kejagung tidak boleh berpuas diri. Mereka harus melanjutkan penelusuran kepada aset-aset pelaku. 
 
“Ke depan, pendekatan follow the money harus terus dikedepankan. Telusuri asetnya, sita sesuai hukum dan prosedur, lalu optimalkan pemulihannya untuk negara dan korban," ungkapnya.
 
Jaksa perlu beradaptasi terhadap pekembangan zaman dalam aspek penegakan hukum. Dengan begitu, kerja mereka bisa berjalan lebih efektif dan memberikan efek lebih besar.
 
"Tantangan kejahatan keuangan semakin besar ke depan, ada sederet kasus-kasus yang membutuhkan penyelesaian seperti ini. Salah satu yang banyak dilaporkan masyarakat yaitu kasus PT DSI, Komisi III berharap bisa turut cepat diselesaikan seadil-adilnya bagi seluruh pihak,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Maksimalkan Pemulihan Aset, Kejagung Kembalikan Kerugian Negara dari Korupsi Sebesar Rp 24 Triliun - Image
Nasional

Maksimalkan Pemulihan Aset, Kejagung Kembalikan Kerugian Negara dari Korupsi Sebesar Rp 24 Triliun

Kamis, 22 Oktober 2026 | 19.49 WIB

Kejagung Kawal Proyek BSSN Rp 3,8 Triliun dan Penanganan Bencana Rp 6,29 Triliun - Image
Nasional

Kejagung Kawal Proyek BSSN Rp 3,8 Triliun dan Penanganan Bencana Rp 6,29 Triliun

Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.35 WIB

Polri-Kejagung Diminta Bereskan Mafia Pangan, Sahroni Sebut Bikin Petani dan Peternak Tercekik - Image
Politik

Polri-Kejagung Diminta Bereskan Mafia Pangan, Sahroni Sebut Bikin Petani dan Peternak Tercekik

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03.19 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore