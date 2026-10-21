PDIP Ingatkan Muda-Mudi Jika Perjuangan Politik Butuh Proses, Cara Instan Malah Bisa Merusak Negara

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun tidak menginginkan generasi muda apatis terhadap politik. Sebab, masa depan Indonesia bergantung pada pemahaman generasi penerus terhadap sejarah, ideologi, dan tanggung jawab kebangsaan.

Pernyataan itu disampaikan Komarudin saat membuka kegiatan bertajuk 'Muda-Mudi Sekolah Partai PDI Perjuangan'. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 100 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah konten kreator dari kawasan Jabodetabek.

"Siapa saja bisa datang, bisa hadir di sini, berkontribusi, berdiskusi, berkreasi, belajar bersama-sama di rumah besar PDI Perjuangan, silakan," kata Komarudin Watubun di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu (21/10).

Komarudin menekankan kemerdekaan Indonesia merupakan buah dari perjuangan panjang para pendahulu. Karena itu, ia menekankan bahwa perjalanan politik tidak ada suatu yang instan.