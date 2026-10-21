Soal Kabinet dan Koalisi Besar, Prabowo Ingin Sebanyak Mungkin Kekuatan Bersatu

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyadari Kabinet Merah Putih gemuk. Dia tidak mempersoalkan kritikan yang menyatakan kabinet saat ini mengurangi efisiensi pemerintahan.
Mantan danjen Kopassus itu beralasan kabinet yang gemuk karena butuh kekuatan yang besar dan bersatu untuk perbaikan bangsa.
"Koalisi kita besar, benar. Karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita," kata Prabowo di Istana Negara Jakarta pada Rabu (21/10). Pernyataan itu dikemukakan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas dua tahun pemerintahan.
Menurut dia, keterlibatan berbagai kekuatan politik diperlukan untuk mendorong perbaikan kehidupan masyarakat.
Menyoal kabinet dinilai terlalu gemuk dan tidak efisien, karena persaingan politik dan dinamika demokrasi.
"Negara sebesar kita (Indonesia) dinamika politik sebesar kita pasti persaingannya keras. Kursi terbatas. Kita dituduh kabinet gemuk, ya kan? Tidak efisien," ucap Prabowo.
Alasan lainnya, besarnya wilayah dan jumlah penduduk Indonesia menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebutuhan organisasi pemerintahan.
Ditambah pula Indonesia memiliki penduduk hampir 300 juta dengan wilayah yang sangat luas. Sementara itu, Eropa terdiri atas puluhan negara yang masing-masing mempunyai struktur pemerintahan sendiri.
"Tapi saudara-saudara, saya ingatkan, negara kita hampir 300 juta. Negara kita fisiknya sebesar Eropa. Eropa itu 30 negara. Ada 30 Kabinet, ada 30 Menteri Keuangan, ada 30 Panglima TNI, ada 30 Jaksa Agung, ada 30 Kapolri. Indonesia satu kabinet saudara-saudara, mana yang tidak efisien," tegasnya.
Melalui perbandingan itu, Prabowo menegaskan bahwa besarnya organisasi pemerintahan Indonesia perlu dilihat dalam konteks luasnya wilayah serta kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Ia menekankan, pemerintah memiliki tanggung jawab menjangkau masyarakat hingga ke berbagai pelosok sekaligus mengelola kekayaan alam nasional.
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