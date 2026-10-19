Eks Ketua NasDem Papua Barat Daya Petrus Kasihiw Gabung PSI, Alasannya Kagum dengan Jokowi

JawaPos.com - Mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Papua Barat Daya, Petrus Kasihiw, memutuskan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mantan Bupati Teluk Bintuni dua periode itu kini dipercaya menjabat Ketua DPW PSI Papua Barat.

Petrus mengungkapkan, keputusannya meninggalkan Partai NasDem dan memilih bergabung dengan PSI melalui berbagai pertimbangan. Salah satu faktor utama yang mendorong langkah politiknya adalah kekaguman terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang dinilainya sebagai sosok panutan.

“Setelah mempertimbangkan banyak hal, terutama melihat figur Bapak Jokowi sebagai panutan, karena waktu itu beliau adalah presiden dan kami adalah bawahan beliau selaku bupati, dan banyak hal positif yang telah diraih oleh beliau, saya tertarik dan saya ingin sekali mengikuti perjuangan beliau,” kata Petrus di kantor DPP PSI, Jakarta, Senin (19/10).

Petrus menuturkan, dirinya ingin meneruskan perjuangan yang selama ini diyakininya melalui kendaraan politik baru. Keputusan bergabung dengan PSI diambil setelah dirinya mengundurkan diri dari posisi Ketua DPW NasDem Papua Barat Daya.

Dalam proses kepindahan tersebut, Petrus menyebut Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali turut berperan mempertemukannya dengan jajaran pimpinan partai. Pertemuan itu menjadi salah satu tahapan sebelum dirinya menyatakan bergabung dengan PSI.

“Saya memang melihat figur beliau. Saya belum melihat di media dan juga kenal beliau karena ya bekas pimpinan kami dulu, dan juga yang punya peran besar sebenarnya tuh Pak Bro Ben, dan juga yang ketemu langsung. Tapi beliau, Bro Ben membawa saya ketemu dengan Bapak atau Bang Ahmad Ali di kediaman beliau dan akhirnya saya menyatakan sikap saya ikut Abang,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyambut baik keputusan Petrus bergabung menjadi kader PSI. Ia mengaku telah mengenal rekam jejak dan kemampuan Petrus sejak keduanya masih berada di partai yang sama.

“Tentunya saya tahu bagaimana kemampuan kerja dia, kinerja dia, dan ketika saya dihubungi oleh beliau bahwa beliau ingin bergabung bersama PSI, tentunya siapa pun dia, partai mana pun dia, kader sekelas Pak Petrus pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu,” ucap Ahmad Ali.

Ahmad Ali menjelaskan, PSI terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap status keanggotaan Petrus di partai sebelumnya. Setelah proses tersebut dipastikan dan komunikasi dilakukan dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Petrus akhirnya resmi menjadi bagian dari PSI dan menerima jaket partai.