Gus Lilur Laporkan Dugaan Jual Beli Suara Muktamar NU ke KPK, Jubir Siap Tindak Lanjuti

Salah satu spot foto yang bisa digunakan untuk berfoto para muktamirin di area tenda untama Muktamar Ke-35 NU. (Dok Dony/JawaPos.com)
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik jual beli suara yang berkaitan dengan dana korupsi yang diduga menyeret nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Gus Lilur mengatakan dirinya mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Senin (12/10). Kedatangannya bertujuan menyampaikan dugaan praktik suap dalam Muktamar NU sekaligus mengoordinasikan pengembalian uang yang diduga berkaitan dengan praktik riswah atau jual beli suara.
“Agar beberapa PCNU yang mau mengembalikan dana riswah bisa langsung diterima penyidik KPK dan uang riswahnya bisa langsung disita oleh penyidik KPK,” kata Gus Lilur kepada wartawan pada Kamis (15/10).
Ia menjelaskan laporan yang disampaikan pada tahap awal belum secara khusus mengarahkan proses pemidanaan terhadap individu tertentu. Menurutnya, laporan tersebut lebih dahulu menguraikan dugaan rangkaian peristiwa, pola transaksi, pihak-pihak yang disebut terkait, hingga sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penyerahan uang.
“Dalam LP Tipikor ini saya belum memidanakan secara khusus para pelaku riswah Muktamar,” ucapnya.
Tokoh NU itu menyebut rangkaian peristiwa itu bermula dari pertemuan sejumlah pengurus cabang NU di beberapa ibu kota provinsi. Ia menuding pertemuan tersebut dikoordinasikan oleh oknum pengurus NU daerah yang disebutnya ditunjuk oleh Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf sebagai tim sukses.
"Ada tiga hal yang diduga menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Salah satunya adalah arahan untuk memilih paket sembilan nama calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA)," ungkapnya.
Selain itu, Gus Lilur menduga terdapat arahan untuk mendukung mekanisme pemilihan melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) atau berdasarkan restu Rais Aam, dengan tetap menghadirkan lebih dari satu calon ketua umum. Ia juga menyebut Hotel Fatma di Jombang dan posko Nusron Wahid di Jalan Teuku Cik Ditiro, Desa Pulo Lor, Jombang, sebagai lokasi yang diduga berkaitan dengan pembayaran uang muka.
Menurutnya, dugaan aliran uang tersebut berlangsung melalui tiga tahapan. Tahap pertama, berupa pembayaran uang muka yang diduga dilakukan dengan memobilisasi pengurus wilayah NU ke sejumlah hotel di Bengkulu, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta beberapa daerah di Sulawesi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022