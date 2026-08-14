Sebut Ekonomi Tak Boleh Asal Bebas, Ketua MPR Tekankan Peran Kopdes Merah Putih

JawaPos.com - Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dinilai menjadi arana untuk mewujudkan amanat konstitusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, mengatakan Kopdes Merah Putih merupakan salah satu gambaran dari pelaksanaan amanat konstitusi yang menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

Ia menyebut, amanat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih.

“Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi,” ,” ujar Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jakarta, Kamis (14/8).

Muzani mengatakan, melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya.

Selain itu, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat.

“Koperasi bukan sekadar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama,” ujarnya.