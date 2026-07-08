Dukung 'Pak Ogah' Ditertibkan, DPR RI Minta Polisi dan Dishub Bersikap Tegas Demi Kenyamanan Pengendara

Ilustrasi Pak Ogah

JawaPos.com - Komisi III DPR RI mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta yang meminta kepada Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya menertibkan pengatur lalu lintas ilegal atau yang biasa disebut Pak Ogah. Keberadaan Pak Ogah ini dianggap banyak meresahkan pengguna jalan.

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta kepada Polda Metro Jaya segera melakukan penertiban. Saat ini keberadaan Pak Ogah sudah begitu menjamur di banyak titik.

“Komisi III mendukung penuh Polda Metro Jaya membantu Pemprov DKI menertibkan Pak Ogah. Bahkan kalau bisa jangan hanya di jalan protokol, tetapi di seluruh titik yang sudah banyak dikeluhkan masyarakat. Polisi tolong jangan lembek. Karena di pusat kota seperti Senayan saja masih ada Pak Ogah, padahal lokasinya berdekatan dengan pos polisi," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7).

Dia menekankan, jalan raya sudah dilengkapi dengan berbagai rambu-rambu. Hal ini seharusnya yang menjadi acuan bagi pengendara saat melintas di jalan.

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"Jalanan itu sudah punya rambu, marka, lampu lalu lintas, serta petugas resmi dari Polantas dan Dishub. Buat apalagi Pak Ogah? Ilegal itu. Pokoknya ibu kota harus menjadi contoh buat daerah-daerah lain karena lalu lintasnya lancar dan bebas Pak Ogah,” imbuhnya.

Tak jarang tindakan Pak Ogah ini dianggap tidak menyenangkan bagi pengendara. Terutama bila pengendara tersebut tidak memberikan bayaran.

“Karena dari keluhan yang ada, Pak Ogah ini sering mendahulukan yang memberi uang dan tidak jarang pengendara diperlakukan kurang baik kalau tidak membayar. Padahal jalanan itu fasilitas publik, sudah ada aturan dan petugasnya juga," jelasnya.

Keberadaan Pak Ogah ini justru dianggap berpotensi membuat pengatur lalu lintas tidak tertata dengan baik. Sebab, mereka mengambil alih tugas petugas kepolisian maupun Dishub.

"Jadi semrawut karena tumpang tindih. Jadi harus ditertibkan agar masyarakat bisa berkendara dengan aman dan nyaman,” tutup Sahroni.

Gubernur Pramono Minta Pak Ogah Ditertibkan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kepada Dishub dan Polda Metro Jaya menertibkan Pak Ogah di jalan-jalan protokol. Langkah ini untuk membuat jalan lebih rapih.

"Saya juga meminta kepada Dinas Perhubungan untuk jalan-jalan protokol yang ada Pak Ogah-nya ditertibkan. Mudah-mudahan membuat Jakarta lebih nyaman, lebih aman, lebih bisa dinikmati," kata Pramono.

Politikus PDI Perjuangan ini ingin jalanan di Ibu Kota diatur oleh petugas resmi. Dengan begitu, arus lalu lintas lebih tertib dan diatur sesuai dengan standar yang benar.