Sahroni Minta Pelaku Penganiayaan Caddy Golf Dipenjara, Korban Harus Dipulihkan

Ilustrasi penganiayaan. (Pexels/Karolina Grabowska)
JawaPos.com - Pelaku penganiayaan kepada caddy golf di kawasan Modernland, Kota Tangerang berinisial FP dianggap perlu mendapat hukuman berat. Tindakannya tidak bisa dibenarkan dan menimbulkan keresahan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, alasan apapun tidak dibenarkan bagi pelaku melakukan penganiayaan. Tindakan ini dianggap merugikan pegawai yang sedang bekerja.
“Ini tindakan yang sangat tidak bisa dibenarkan, apalagi karena urusan sepele masalah personal. Pokoknya apa pun itu motifnya, kekerasan bukan cara menyelesaikan persoalan," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (29/6).
Oleh karena itu, pelaku dianggap perlu dijatuhi hukuman berat. Tindakannya dipastikan sudah melanggar pidana.
"Saya sangat mendukung kepolisian Tangerang Kota yang berhasil menangkap pelaku dan menjeratnya dengan pasal penganiayaan. Siapapun dia harus dipastikan masuk penjara,” imbuhnya.
Selain itu, korban juga perlu mendapat pedampingan dari instansi terkait. Langkah ini penting untuk memulihkan kondisi korban setelah trauma akibat penganiayaan.
“Di sisi lain, saya minta korban juga mendapat bantuan yang diperlukan, khususnya agar bisa kembali pulih dari kondisinya saat ini. Jangan sampai persoalan personal seperti ini mencoreng penikmat olahraga golf, para caddy, dan semua pekerja lapangan golf yang selama ini bekerja secara profesional untuk mencari nafkah yang halal,” tutup Sahroni.
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