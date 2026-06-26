DPR Minta Latsarmil Manajer Koperasi Merah Putih Dievaluasi, Fokuskan Peningkatan Manajerial

JawaPos.com - DPR meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan latihan dasar militer (Latsarmil) menyusul meninggalnya tiga calon manajer Kopdes Merah Putih.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan manajerial.

Menurut dia, peserta yang dipersiapkan untuk mengemban jabatan manajerial di koperasi desa perlu mendapatkan pembekalan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

"Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial di Koperasi Desa, maka fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang secara relevan," kata Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (26/6).

Ia menambahkan, unsur pelatihan militer tetap dapat diberikan, namun dalam porsi yang terbatas. "Pelatihan militer cukup diberikan pada tingkat dasar dan terbatas saja," ujarnya.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menilai Latsarmil semestinya diarahkan untuk membangun kedisiplinan, kekompakan, serta semangat kebersamaan peserta. Namun, perlu diingat bahwa perlu pemeriksaan kesehatan yang ketat sebelum peserta mengikuti kegiatan fisik.

Purnawirawan mayor jenderal TNI itu menyatakan, setiap calon manajer harus dinyatakan layak secara medis sebelum mengikuti latihan. Proses pemeriksaan kesehatan wajib dilakukan secara menyeluruh oleh tim dokter guna meminimalkan risiko selama pelatihan.

"Jika proses skrining kesehatan tidak akurat, maka ketika peserta mengikuti latihan dengan beban fisik tertentu dapat menimbulkan risiko yang fatal," tegasnya.