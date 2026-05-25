Mardiono Ingatkan Kader PPP Tidak Sibuk Cari Keuntungan Pribadi, Fokus Memperjuangkan Umat

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono. (Istimewa)
JawaPos.com — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menekankan partainya fokus pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dia mengingatkan para kader tidak sibuk mencari keuntungan pribadi.
Hal itu disampaikan Mardiono saat menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Cabang (Muscab) serentak PPP se-Provinsi Banten di Kota Serang, Senin (25/5).
Mardiono mengatakan, PPP didirikan oleh para ulama dengan tujuan memperjuangkan kepentingan umat. Para pendiri menginginkan adanya kehidupan bernegara yang lebih baik.
“Umat harus kita lindungi dan perjuangkan. Oleh karena itu PPP hadir, didirikan oleh ulama untuk memperjuangkan umat, bukan kepentingan kelompok dan pribadi,” ujar Mardiono.
Atas dasar itu, Mardiono meminta kepada kader partai agar memaknai kembali perjuangan politik. Yakni mengedepankan kepentingan rakyat.
“Kader PPP harus menjadi politisi yang handal. Bukan untuk kepentingan personal, tetapi berjamaah memperjuangkan umat. Berjuang membangun kehidupan sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW,” imbuhnya.
Mardiono tak ingin kader PPP hanya mencari keuntungan pribadi atau merebutkan kekuasaan. Hal yang lebih penting adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Kalau jadi politisi harus tahu makna perjuangan, bukan untuk rebutan iuran fraksi, dana banpol, atau pundi-pundi pribadi, tetapi harus berkelompok memperjuangkan umat agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tegasnya.
Mardiono menjelaskan, Muscab serentak PPP di Banten merupakan bagian dari konsolidasi partai setelah pelaksanaan Muktamar dan Musyawarah Wilayah (Muswil). Setelah Muscab selesai, PPP juga akan melanjutkan proses organisasi hingga tingkat kecamatan melalui Musyawarah Anak Cabang.
