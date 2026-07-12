Inggris Dihantam Kabar Buruk, Declan Rice Alami Cedera saat Hadapi Norwegia

JawaPos.com - Timnas Inggris mendapat kabar yang kurang menggembirakan di tengah keberhasilan mereka melaju ke semifinal Piala Dunia 2026.
Gelandang andalan Declan Rice harus ditarik keluar pada babak pertama saat menghadapi Norwegia karena diduga mengalami masalah kebugaran.
Rice memang sudah bergelut dengan kondisi fisik yang belum sepenuhnya prima sepanjang turnamen. Thomas Tuchel bahkan terus memantau menit bermain gelandang Arsenal tersebut, yang juga sempat dilaporkan mengalami sakit beberapa hari sebelum pertandingan.
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Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan pasti pergantian Rice ketika skor masih imbang 1-1. Meski demikian, ia terlihat keluar dari terowongan dan kembali bergabung bersama rekan-rekannya di bangku cadangan pada babak kedua.
Melansir Daily Star, menjelang pertandingan, kubu Inggris memang dihantui kabar adanya beberapa pemain yang kurang fit, termasuk Rice.
Di lapangan, performa pemain berusia 27 tahun itu memang terlihat tidak seperti biasanya. Ia kesulitan memberikan pengaruh di lini tengah, sementara cuaca panas di Miami diyakini ikut memengaruhi kondisinya.
Tuchel kemudian memasukkan Eberechi Eze untuk menggantikan Rice, sementara Jude Bellingham ditarik lebih ke dalam untuk mengisi lini tengah.
Di saat yang sama, Bukayo Saka juga masuk menggantikan Noni Madueke guna meningkatkan daya gedor Inggris.
Legenda Inggris, Alan Shearer, mengaku sudah melihat tanda-tanda bahwa Rice tidak tampil dengan kondisi terbaiknya.
"Rice sama sekali tidak terlihat dalam kondisi prima. Dia kesulitan mengirimkan bola ke dalam kotak penalti dan kurang memiliki energi untuk bergerak naik turun lapangan."
"Madueke tidak memberikan kontribusi yang cukup saat menguasai bola, dia tidak cukup positif, semoga Saka bisa mengubah itu."
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