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Risma Azzah Fatin
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.09 WIB

Neymar Putuskan Pensiun dari Timnas Brasil Usai Kekalahan Menyakitkan dari Norwegia di Piala Dunia FIFA 2026

Neymar Jr. (Al-Jazeera) - Image

Neymar Jr. (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Neymar mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Brasil setelah kekalahan 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (7/7), Penyerang berusia 34 tahun itu menyampaikan keputusan tersebut seusai pertandingan yang sekaligus mengakhiri langkah Brasil di turnamen. 

Neymar menyatakan perjalanan panjangnya bersama tim nasional telah berakhir setelah memberikan seluruh kemampuannya untuk Selecao.

Dalam pertandingan tersebut, Neymar mencetak satu-satunya gol Brasil melalui tendangan penalti setelah masuk sebagai pemain pengganti. Meski berhasil memperkecil ketertinggalan, gol tersebut tidak mampu menyelamatkan Brasil dari kekalahan dan eliminasi.

Seusai peluit akhir berbunyi, Neymar tampak menangis dan mendapat dukungan dari rekan-rekan setimnya di lapangan.

Neymar melakoni debut bersama tim nasional Brasil pada 10 Agustus 2010 dalam laga persahabatan melawan Amerika Serikat di Stadion MetLife, New Jersey.

Selama membela Brasil, ia berhasil menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional, melampaui catatan legenda sepak bola Pele.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir karier internasionalnya kerap terganggu oleh cedera yang membatasi kontribusinya di lapangan.

Pada Piala Dunia FIFA 2026, Neymar hanya tampil dalam dua dari lima pertandingan Brasil karena masih berjuang memulihkan cedera betis kanan yang berulang. Berakhirnya karier internasional Neymar menandai dimulainya masa transisi bagi tim nasional Brasil menuju generasi baru.

Kapten tim, Marquinhos, meminta para pendukung memberikan kesabaran dan dukungan kepada para pemain muda yang akan melanjutkan perjalanan Selecao pada masa mendatang.

Editor: Hanny Suwindari
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