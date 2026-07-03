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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 3 Juli 2026 | 14.30 WIB

Alasan FIFA Pindahkan Venue Semifinal dan Final Piala Dunia 2026 ke Wilayah Timur Amerika Serikat

Tampak luar Seattle Stadium (Lumen Field), venue Piala Dunia 2026 yang terkenal sebagai salah satu stadion paling bising di dunia dengan panorama pusat Kota Seattle. (Dok. FIFA) - Image

Tampak luar Seattle Stadium (Lumen Field), venue Piala Dunia 2026 yang terkenal sebagai salah satu stadion paling bising di dunia dengan panorama pusat Kota Seattle. (Dok. FIFA)

JawaPos.com - Piala Dunia memasuki fase paling menentukan. Memasuki babak semifinal, FIFA akan mengalihkan seluruh pertandingan ke wilayah East Coast atau pantai timur Amerika Serikat. 

Keputusan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bagian dari strategi agar pertandingan lebih mudah diikuti oleh penonton di berbagai belahan dunia.

Sejak babak gugur dimulai, perpindahan lokasi pertandingan memang dilakukan secara bertahap dari wilayah barat menuju timur Amerika Serikat. 

Perempat final menjadi fase terakhir yang masih menggunakan stadion di West Coast, bahkan hanya untuk satu pertandingan saja.

Menurut laporan The Athletic, langkah tersebut diambil FIFA untuk menyesuaikan waktu siaran bagi pasar global, terutama di Eropa, Afrika, dan kawasan sekitarnya. 

Mengingat semifinal dan final merupakan pertandingan dengan jumlah penonton terbesar, pemilihan lokasi menjadi salah satu faktor penting agar jadwal kick-off lebih ramah bagi mayoritas audiens internasional.

Perbedaan zona waktu menjadi alasan utama di balik keputusan ini. East Coast Amerika Serikat memiliki selisih sekitar lima jam dengan sebagian besar wilayah Eropa, sedangkan West Coast terpaut sekitar delapan jam. 

Dengan selisih waktu yang lebih pendek, pertandingan dapat digelar pada jam yang lebih ideal bagi penonton di berbagai negara.

Dampak keputusan tersebut juga dirasakan oleh tim peserta. Negara-negara yang sebelumnya menjadikan wilayah barat Amerika Serikat sebagai basecamp harus melakukan perjalanan yang lebih jauh menuju pantai timur apabila berhasil melaju ke semifinal.

Editor: Banu Adikara
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