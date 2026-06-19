Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

JawaPos.com - Danilo ingin timnas Brasil menguasai permainan saat menghadapi Haiti. Laga Grup C piala dunia itu akan dimainkan di Lincoln Financial Field, Sabtu (20/6) pukul 07.30 WIB.

Bek 34 tahun tersebut tidak ingin para pendukung berekspektasi bahwa timnas Brasil akan mencetak banyak gol melawan Haiti di piala dunia. Danilo hanya ingin timnya menguasai jalannya pertandingan.

"Saya ditanya tentang mengalahkan Haiti dengan selisih gol yang besar, tetapi akan gila jika saya mengatakan itu. Brasil perlu berada di posisi yang baik, bermain aman, mengendalikan permainan, dan berusaha menang setiap saat. Berapa banyak gol? Menciptakan ekspektasi seperti itu terlalu tinggi dan akhirnya menjadi kurangnya rasa hormat terhadap sepak bola modern," kata Danilo saat jumpa pers yang dikutip dari ESPN, Jumat (19/6).

Di timnas Brasil, Ancelotti baru mengumumkan susunan pemain tiga jam sebelum pertandingan. Danilo mengatakan bahwa taktik menjadi salah satu alasan dilakukannya hal tersebut.

"Mungkin hal ini menjadi terlalu penting, yang wajar. Saat ini kami memiliki sekitar 80 persen tim yang sudah ditentukan, atau 70 persen dari tim yang akan bermain pada hari Jumat," jelas Danilo.

"Ada tiga atau empat posisi yang masih belum ditentukan karena berbagai alasan: keraguan pelatih, masalah taktik, masalah fisik. Pelatih memiliki pikiran yang agak gila, terkadang dia membuat keputusan yang tidak memiliki penjelasan logis," imbuh bek Flamengo tersebut.

Sebagai pemain, Danilo akan selalu siap jika susunan pemain diumumkan sehari sebelumnya atau menjelang pertandingan. Cara yang dilakukan Ancelotti, sebenarnya sudah dialaminya saat dilatih Pep Guardiola di Manchester City.

"Jika pelatih memberi tahu saya bahwa saya akan bermain hari ini atau hanya satu jam sebelum pertandingan, persiapan saya akan tetap sama. Bisakah saya mengatakan bahwa setiap pemain berpikir seperti itu? Tidak. Ada atlet yang perlu tahu sebelumnya," ujar bek 34 tahun tersebut.