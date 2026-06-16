Prediksi Argentine kontra Qatar: Albiceleste Berusaha Hindari Hasil Buruk di Laga Pertama seperti Piala Dunia 2022

Laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Aljazair dijadwalkan berlangsung di Stadion Arrowhead, Kansas City, Missouri, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026) waktu setempat. (ANTARA INFOGRAFIK/Vintan Rahmadanti)
JawaPos.com - Empat tahun lalu di Qatar, tepatnya 22 November 2022, Argentina mengawali putaran final Piala Dunia dengan tumbang 1-2 dari Arab Saudi dalam laga pertama fase grup edisi itu.
Kekalahan itu melecut mereka untuk lebih rapi dan kuat lagi, sampai kemudian memenangkan dua laga fase grup tersisa. Dua kemenangan itu menjadi fondasi dalam perjalanan Argentina menjuarai Piala Dunia untuk ketiganya setelah mengalahkan Prancis dalam adu penalti pada final.
Pada putaran final Piala Dunia 2026, Argentina kembali ditantang tim Arab, kali ini Aljazair, dalam pertandingan pertamanya. Tetapi, pelatih mereka yang tetap Lionel Scaloni, dan kapten mereka yang juga tetap Lionel Messi, tak akan memberi peluang kepada Aljazair untuk melakukan apa yang dilakukan Arab Saudi empat tahun silam.
Mereka akan menjadikan tim Argentina berbeda dari empat tahun lalu ketika menjalani pertandingan pertamanya di Grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium, Kansas, Amerika Serikat, pada Rabu (17/6) pagi pukul 08.00 WIB.
Scaloni akan memastikan timnya mengawali kompetisi dengan pesan tegas untuk tak tergelincir di awal kompetisi guna meretas jalan menjadi negara ketiga setelah Italia dan Brasil yang sukses mempertahankan gelar juara dunia.
Scaloni mungkin belajar banyak dari apa yang terjadi pada Brasil, Spanyol, dan Uruguay, yang tersendat dalam langkah pertamanya pada Piala Dunia 2026.
Persiapan untuk membuat perjalanan selama edisi 2026 berjalan sesempurna sudah terlihat sejak lama, dari bagaimana Argentina memainkan 39 pertandingan sejak menjuarai lagi Piala Dunia pada 18 Desember 2022.
Dari 39 pertandingan itu, Albiceleste menang 34 kali yang 28 kemenangan di antaranya dilakukan tanpa kebobolan (clean sheet).
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