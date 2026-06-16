Profil Vozinha, Kiper Veteran Tanjung Verde yang Jadi Man of the Match saat Hadapi Timnas Spanyol

JawaPos.com - Nama Vozinha mendadak jadi sorotan setelah Tanjung Verde secara mengejutkan menahan imbang timnas Spanyol di laga pertama Grup H Piala Dunia 2026. Kiper veterean berusia 40 tahun itu tampil gemilang di bawah mistar gawang hingga dinobatkan sebagai Man of the Match alias pemain terbaik dalam laga tersebut.

Duel Tanjung Verde melawan timnas Spanyol tersaji di Atlanta Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Senin (15/6) malam WIB. Secara mengejutkan, Blue Sharks, julukan Timnas Tanjung Verde, mencuri satu poin setelah menahan imbang tim raksasa tanpa gol di piala dunia.

Timnas Spanyol sejatinya tampil sangat dominan dalam laga tersebut. Skuad berjuluk La Furia Roja itu tercatat melepaskan 23 tembakan ke gawang Tanjung Verde, dan delapan tembakan yang mengarah ke gawang. Mereka juga menguasai penguasaan bola 62 persen.

Akan tetapi, Tanjung Verde bermain sangat disiplin. Kejutan tim asal Afrika itu juga tak luput dari performa gemilang Vozinha yang jatuh bangun di bawah mistar gawang. Kiper berusia 40 tahun itu benar-benar menjadi momok bagi skuad Spanyol dalam laga tersebut.

Vozinha total melakukan tujuh penyelamatan, termasuk menepis sundulan Mikel Oyarzabal di mulut gawang. Penyelamat-penyelamatannya sukses membuat para pemain bintang Spanyol frustrasi. Penampilan gemilang tersebut pun membuatnya keluar sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut.

Baru Jadi Pemain Level Profesional di Umur 25 Tahun Vozinha baru mencatatkan namanya sebagai pemain profesional di usia 25 tahun atau tepatnya pada tahun 2011 lalu. Klub pertamanya adalah Batuque, salah satu klub lokal di Tanjung Verde.

Dari situ, Vozinha mulai menapaki kariernya ke luar Tanjung Verde. Dia berlabuh ke klub Angola, Progresso, pada tahun 2015. Setelah itu mulai berpindah-pindah klub ke Zimbru Chisinau (Moldova), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Siprus), AS Trencin (Slovakia), dan Chaves (Portugal).

Chaves menjadi klub Vozinha saat ini. Hanya saja, kontraknya bersama klub kasta kedua Portugal itu akan berakhir pada awal Juli mendatang dan belum diketahui pasti apakah kontraknya bakal diperpanjang atau justru berlabuh ke klub lain seiring performa gemilangnya di Piala Dunia 2026.