Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 16 Juni 2026 | 16.40 WIB

Profil Vozinha, Kiper Veteran Tanjung Verde yang Jadi Man of the Match saat Hadapi Timnas Spanyol

Aksi Vozinha saat Tanjung Verde menahan imbang timnas Spanyol di piala dunia. (instagram @fifaworldcup) - Image

Aksi Vozinha saat Tanjung Verde menahan imbang timnas Spanyol di piala dunia. (instagram @fifaworldcup)

JawaPos.com - Nama Vozinha mendadak jadi sorotan setelah Tanjung Verde secara mengejutkan menahan imbang timnas Spanyol di laga pertama Grup H Piala Dunia 2026. Kiper veterean berusia 40 tahun itu tampil gemilang di bawah mistar gawang hingga dinobatkan sebagai Man of the Match alias pemain terbaik dalam laga tersebut.

Duel Tanjung Verde melawan timnas Spanyol tersaji di Atlanta Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Senin (15/6) malam WIB. Secara mengejutkan, Blue Sharks, julukan Timnas Tanjung Verde, mencuri satu poin setelah menahan imbang tim raksasa tanpa gol di piala dunia.

Timnas Spanyol sejatinya tampil sangat dominan dalam laga tersebut. Skuad berjuluk La Furia Roja itu tercatat melepaskan 23 tembakan ke gawang Tanjung Verde, dan delapan tembakan yang mengarah ke gawang. Mereka juga menguasai penguasaan bola 62 persen.

Akan tetapi, Tanjung Verde bermain sangat disiplin. Kejutan tim asal Afrika itu juga tak luput dari performa gemilang Vozinha yang jatuh bangun di bawah mistar gawang. Kiper berusia 40 tahun itu benar-benar menjadi momok bagi skuad Spanyol dalam laga tersebut.

Vozinha total melakukan tujuh penyelamatan, termasuk menepis sundulan Mikel Oyarzabal di mulut gawang. Penyelamat-penyelamatannya sukses membuat para pemain bintang Spanyol frustrasi. Penampilan gemilang tersebut pun membuatnya keluar sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut.

Baru Jadi Pemain Level Profesional di Umur 25 Tahun

Vozinha baru mencatatkan namanya sebagai pemain profesional di usia 25 tahun atau tepatnya pada tahun 2011 lalu. Klub pertamanya adalah Batuque, salah satu klub lokal di Tanjung Verde.

Dari situ, Vozinha mulai menapaki kariernya ke luar Tanjung Verde. Dia berlabuh ke klub Angola, Progresso, pada tahun 2015. Setelah itu mulai berpindah-pindah klub ke Zimbru Chisinau (Moldova), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Siprus), AS Trencin (Slovakia), dan Chaves (Portugal).

Chaves menjadi klub Vozinha saat ini. Hanya saja, kontraknya bersama klub kasta kedua Portugal itu akan berakhir pada awal Juli mendatang dan belum diketahui pasti apakah kontraknya bakal diperpanjang atau justru berlabuh ke klub lain seiring performa gemilangnya di Piala Dunia 2026.

Pernah Setim Bareng Witan Sulaeman

Vozinha bergabung ke AS Trencin dari AEL Limassol pada tahun 2022. Menariknya, dia saat itu menjadi rekan setim Witan Sulaeman.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Luis de la Fuente Pujian Gavi: Pemain Muda yang Menjadi Inspirasi Timnas Spanyol - Image
Piala Dunia 2026

Luis de la Fuente Pujian Gavi: Pemain Muda yang Menjadi Inspirasi Timnas Spanyol

Selasa, 16 Juni 2026 | 05.57 WIB

Lawan Tim Debutan di Piala Dunia, Mikel Merino Minta Timnas Spanyol Tak Anggap Remeh Tanjung Verde - Image
Piala Dunia 2026

Lawan Tim Debutan di Piala Dunia, Mikel Merino Minta Timnas Spanyol Tak Anggap Remeh Tanjung Verde

Selasa, 16 Juni 2026 | 05.49 WIB

Bintang Timnas Spanyol Lamine Yamal Sudah Pulih dari Cedera, tapi Akan Memulai Piala Dunia dari Bangku Cadangan - Image
Piala Dunia 2026

Bintang Timnas Spanyol Lamine Yamal Sudah Pulih dari Cedera, tapi Akan Memulai Piala Dunia dari Bangku Cadangan

Selasa, 16 Juni 2026 | 05.28 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore