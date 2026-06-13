JawaPos.com – Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko telah resmi bergulir pada Jumat (12/6/) dini hari WIB. Daftar pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026 akan dibahas pada artikel ini.

Inggris versus Kroasia adalah menu pembuka pada laga Grup L Piala Dunia 2026. Partai ini akan digelar di AT&T Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat pada Kamis (18/6) pukul 03.00 dini hari WIB.

Pertandingan ini merupakan salah satu partai besar yang paling ditunggu di babak grup Piala Dunia 2026. Terlebih laga ini juga partai ulangan semifinal Piala Dunia 2018, di mana Kroasia menciptakan kejutan dengan menumbangkan Inggris via skor 2-1.

Dalam segi rekor pertemuan, Inggris lebih unggul atas Kroasia. Tim berjuluk The Three Lions ini sudah berjumpa Kroasia sebanyak 11 kali, dengan rincian enam kali menang, dua kali imbang dan tiga kali kalah.

Kekalahan tentu akan sangat merugikan bagi perjalanan kedua tim. Terlebih di grup ini, mereka juga akan bersaing dengan Ghana dan Panama yang berpotensi menciptakan kejutan.

Timnas Inggris Ekspektasi tengah membebani bahu pelatih Timnas Inggris, Thomas Tuchel. Betapa tidak, mimpi mengulangi kejayaan pada edisi 1966 masih menjadi tembok yang belum bisa dirobohkan sepak bola Negeri Pangeran Charles.

Selain itu, publik sepak bola Inggris dihantui tradisi bahwa trofi Piala Dunia hanya bisa diraih apabila sebuah tim ditangani pelatih lokal dari negara tersebut. Tak sampai di situ, Tuchel juga tengah menjadi sorotan menyusul pemilihan pemain di skuadnya yang terbilang kontroversial.



Arsitek asal Jerman ini mengambil langkah tidak populer dengan menyingkirkan nama-nama yang tengah tampil moncer di klub masing-masing seperti gelandang Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White dan duo Manchester United, Harry Maguire dan Luke Shaw.

Tak heran, kritikan membanjiri Tuchel terlepas dari performa mulus mereka di kualifikasi zona UEFA. Untuk diketahui, Inggris adalah tim Eropa pertama yang mengunci tiket ke Piala Dunia 2026.

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