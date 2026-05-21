Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 21 Mei 2026 | 16.25 WIB

Prediksi Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: Generasi Emas Mengincar Sejarah, Mauricio Pochettino Jadi Taruhan Besar

Christian Pulisic menjadi harapan utama Amerika Serikat untuk mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. (Instagram/@cmpulisic)

JawaPos.com — Amerika Serikat datang ke Piala Dunia 2026 dengan status tuan rumah dan skuad bertabur bintang yang dipimpin Christian Pulisic. Bermain di depan publik sendiri, tim asuhan Mauricio Pochettino dibebani ekspektasi tinggi untuk melangkah minimal ke perempat final setelah terakhir kali hanya mencapai babak 16 besar saat menjadi host Piala Dunia 1994.

Amerika Serikat otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko.

Namun, perhatian besar tertuju pada potensi generasi emas USMNT yang disebut sebagai skuad paling bertalenta sepanjang sejarah sepak bola negeri Paman Sam.

Mengapa Amerika Serikat Disebut Memiliki Generasi Emas?

Tim nasional Amerika Serikat saat ini dipenuhi pemain yang tampil di liga elite Eropa seperti Christian Pulisic di AC Milan, Weston McKennie, Tyler Adams, hingga Sergino Dest.

Kombinasi pengalaman internasional dan usia emas membuat USMNT dianggap siap mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Christian Pulisic menjadi pusat perhatian sekaligus faktor pembeda bagi Amerika Serikat.

Kapten tim berjuluk The Stars and Stripes itu dikenal memiliki kemampuan dribel eksplosif dan visi menyerang yang mampu membongkar pertahanan lawan.

Selain Pulisic, Amerika Serikat juga memiliki kedalaman skuad yang lebih merata dibanding generasi sebelumnya. Kehadiran wing-back agresif seperti Antonee Robinson dan Sergino Dest membuat pola serangan mereka semakin dinamis.

