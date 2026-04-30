Profil Timnas Iran di Piala Dunia 2026: Pelatih dan Pemain Andalannya

Timnas Iran beraksi di Piala Dunia 2026. (Dok. IG/Teammellifottball)
JawaPos.com - Tim nasional Iran tergabung di Grup G Piala Dunia 2026. Mereka satu grup bersama Selandia Baru yang dihadapi pada 16 Juni, Belgia (22 Juni) dan Mesir (27 Juni).
Bagi timnas Iran, Piala Dunia 2026 adalah Piala Dunia ketujuh. Melansir laman resmi FIFA, sejak Piala Dunia 2006, mereka selalu konsisten bermain di ajang empat tahunan tersebut hingga Piala Dunia 2022.
Selama mengikuti Piala Dunia, prestasi terbaik timnas Iran hanya berada di fase grup. Sebab, pemilik tiga gelar Piala Asia tersebut tidak pernah lolos ke babak 16 besar.
Lolosnya timnas Iran ke Piala Dunia 2026 terbilang mulus. Di putaran kedua, tidak ada tim yang bisa mengalahkan Team Melli karena mampu meraih empat kemenangan dan dua hasil imbang dari Uzbekistan.
Di putaran ketiga, timnas Iran tampil makin perkasa. Tujuh kemenangan berhasil diraih, tiga hasil imbang, dan kekalahan dari Qatar dengan skor tipis 0-1 yang membuat mereka lolos ke Piala Dunia 2026.
Amir Ghalenoei merupakan sosok pelatih yang membuat timnas Iran tampil sangat apik sepanjang Kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kegagalan Carlos Queiroz di Piala Dunia 2022, pelatih 62 tahun itu langsung memberikan gelar juara CAFA Nations Cup 2023.
Di Piala Asia 2024, Amir Ghalenoei juga membuat timnas Iran tidak terkalahkan dari fase grup hingga perempat final melawan Jepang. Meski pada akhirnya, timnas Iran harus menyerah dari Qatar di semifinal.
Pelatih yang dulunya merupakan gelandang tersebut punya formasi favorit yaitu 4-1-3-2 yang sangat mengandalkan keseimbangan pertahanan dan serangan tajam. Selain formasi tersebut, Amir Ghalenoei terkadang memasang formasi 4-2-3-1.
Piala Dunia 2026 akan menjadi Piala Dunia Pertama bagi seorang Amir Ghalenoei. Melansir Transfermarkt, eks pelatih yang pernah sukses bersama Esteghlal FC tersebut pernah mengantarkan timnas Iran di Piala Asia 2007 dan 2024.
