JawaPos.com - Tragedi perundungan kembali merenggut nyawa pelajar di Indonesia. Seorang siswi kelas XII SMA berusia 17 tahun di Kota Malang, Jawa Timur, meninggal dunia pada Rabu (25/11) malam.

Pelajar perempuan itu diduga menjadi korban perundungan dan pengeroyokan di kawasan Kedungkandang, Kota Malang.

Polresta Malang Kota bergerak cepat. Pada 27 November 2026, polisi menetapkan empat remaja berusia 16 tahun sebagai tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum, memeriksa delapan saksi, dan menyiapkan gelar perkara sambil menunggu hasil autopsi.

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Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Henry Indraguna menyampaikan belasungkawa dan mendesak pengusutan tuntas berbasis bukti medis, digital, serta keterangan saksi.

Henry menyebutkan, dalam hukum progresif yang dikenalkan Prof. Satjipto Rahardjo, hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga aturan harus hadir melindungi martabat serta nyawa warga negara secara substantif.

”Kalau dalam filsafat keadilan klasik, Marcus Tullius Cicero menyebut salus populi suprema lex esto. Bahwa hukum menempatkan keselamatan rakyat, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan, sebagai hukum tertinggi di atas segala prosedur birokrasi semata,” terang Henry di Jakarta.

Kanal Pengaduan Dievaluasi Total Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang ini menyoroti kanal pengaduan di sekolah yang harus dirombak total, termasuk untuk mengantisipasi perundungan yang terjadi di luar jam sekolah maupun di ruang digital.

Dia menegaskan sekolah dan dinas pendidikan wajib menjamin kerahasiaan pelapor agar anak terhindar dari ancaman pembalasan.

”Publik dan media massa sebaiknya menahan diri dan tidak menyebarluaskan rekaman kekerasan maupun identitas seluruh anak yang terlibat demi menghormati asas praduga tak bersalah,” tandas Henry.

Menurut dia, status darurat perundungan memiliki standar dengan ukuran jelas. Ketika seorang anak meminta pertolongan, dia segera mendapat perlindungan.

”Ketika kekerasan dilaporkan, ada orang yang bertanggung jawab menanganinya. Dan ketika keluarga mencari keadilan, mereka mendapat jawaban berdasarkan bukti,” ucap Founder H.I.P & Partners Law Firm ini.

Menko Polkam: Jangan Berhenti di Tersangka Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban.

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Melalui keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana pada Sabtu (28/11), Menko Polkam menegaskan negara tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka saja.

Penyidikan wajib menguak motif, peran masing-masing pelaku, hingga potensi kelalaian di lingkungan sekolah maupun lokasi kejadian.

”Yang bisa dilakukan negara adalah memastikan kematian itu tidak berlalu tanpa jawaban,” tegas Dudung.

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Dia menyoroti berulangnya kasus perundungan maut membuktikan lemahnya pelaksanaan regulasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.

Dudung meminta pemerintah daerah menyodorkan data konkret dan evaluasi nyata, bukan sekadar imbauan seremonial.

Negara juga berkewajiban memberikan pendampingan hukum serta pemulihan psikologis bagi keluarga korban sejak proses penyidikan dimulai.