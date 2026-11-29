JawaPos.com - HMI Next Level digagas calon Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Angga Putra Pratama.

Yakni komitmen tidak sekedar mempertahankan eksistensi organisasi, tetapi membangun kembali relevansi dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan peradaban global.

"Dalam situasi tersebut, organisasi mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan warisan sejarah dan romantisme perjuangan masa lalu," tutur Angga Putra Pratama dilansir dari Antara.

"Dibutuhkan keberanian untuk memperbarui cara berpikir, membenahi sistem kelembagaan, dan memperluas kontribusi nyata bagi masyarakat," ujar Angga dalam keterangan di Jakarta.

HMI, sebut dia, memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.

HMI lahir dari semangat keislaman dan keindonesiaan, dengan cita-cita membentuk insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT.

"Namun, sejarah tidak boleh berhenti sebagai kebanggaan kolektif. Ia harus menjadi sumber energi untuk menjawab persoalan masa kini dan merancang masa depan," terang Angga Putra Pratama.

Salah satu tantangan organisasi mahasiswa adalah kecenderungan mengukur keberhasilan melalui banyaknya kegiatan, besarnya mobilisasi massa atau dinamika pergantian kepengurusan.

"Padahal ukuran kemajuan organisasi seharusnya lebih substantif: sejauh mana organisasi mampu melahirkan pemikiran, membentuk karakter kader, membangun kepemimpinan, dan memberikan dampak bagi masyarakat," kata Angga.

Menurut dia, HMI tidak boleh kehilangan fungsi intelektualnya di tengah padatnya aktivitas struktural.

Forum diskusi harus melahirkan gagasan, pengaderan harus membentuk kualitas manusia, dan gerakan organisasi harus memberikan jawaban terhadap persoalan publik.

"Jika tidak, organisasi berisiko terjebak dalam rutinitas yang mempertahankan aktivitas, tetapi kehilangan kedalaman makna perjuangan," tandas Angga Putra Pratama.

Karena itu, kata dia, HMI membutuhkan pembaruan paradigma.

Sebuah upaya untuk mengembalikan organisasi pada kekuatan dasarnya sebagai ruang produksi pengetahuan, pembentukan karakter, dan persemaian kepemimpinan masa depan.

Selain itu, kata dia, kader HMI seharusnya tidak hanya menjadi konsumen teori dan pengetahuan.

Mereka perlu didorong untuk mengembangkan riset, membaca realitas sosial, menulis, membangun argumentasi, serta menawarkan perspektif alternatif terhadap berbagai persoalan masyarakat.

"Dalam konteks ini, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) harus terus dihidupkan sebagai kerangka berpikir yang dinamis. NDP bukan sekadar materi pengaderan yang dihafalkan, melainkan landasan filosofis untuk memahami hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta," ucap Angga.

HMI juga perlu membangun ekosistem intelektual yang berkelanjutan melalui pusat kajian, kelompok riset, forum diskusi lintas disiplin, penerbitan karya ilmiah serta ruang pertukaran gagasan antara kader dan alumni.

"Lebih jauh, kader perlu memiliki keberanian intelektual untuk mengkritik, menguji, bahkan memperbarui cara pandang yang selama ini dianggap mapan," ungkap Angga Putra Pratama.