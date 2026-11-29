JawaPos.com - Kemampuan bahasa Inggris masyarakat Jepang menunjukkan peningkatan. Namun, negara tersebut masih tertinggal dari sejumlah negara Asia lainnya. Dalam pemeringkatan global terbaru, Jepang naik 10 posisi ke peringkat 86 dunia, tetapi skornya masih berada di bawah rata-rata global.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (29/11), peningkatan tersebut tercatat dalam English Proficiency Index 2026 yang dirilis Education First (EF), perusahaan pendidikan bahasa yang berbasis di Swiss. Kenaikan skor Jepang terutama didorong oleh perbaikan kemampuan menulis dan percakapan.

Meski demikian, kemampuan bahasa Inggris kelompok usia muda di Jepang justru terus menurun. Peserta berusia 18-20 tahun mencatat skor terendah dibandingkan kelompok usia lainnya di negara tersebut. Sementara itu, kelompok usia 31-40 tahun menunjukkan performa terbaik.

Indeks tersebut disusun berdasarkan hasil tes 2,3 juta peserta berusia 18 tahun ke atas dari 117 negara dan wilayah yang bahasa Inggrisnya bukan bahasa ibu atau bahasa nasional utama.

Rata-rata skor global mencapai 485 dari total 800 poin. Angka itu turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jepang mencatat kenaikan empat poin menjadi 450, sehingga keluar dari kategori kemampuan sangat rendah dan masuk ke kategori rendah.

Di kawasan Asia, Jepang berada di peringkat ke-14 dari 24 negara dan wilayah. Posisi tersebut masih jauh di bawah Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Sementara itu, negara-negara Eropa mendominasi posisi teratas. Swedia menempati peringkat pertama, disusul Austria, Denmark, Jerman, dan Belanda.

Unit Education First di Jepang mencatat kemampuan bahasa Inggris kelompok usia 18-20 tahun mengalami penurunan signifikan sejak 2015 dan masih berada pada level rendah. Pandemi Covid-19 disebut menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi tren tersebut.