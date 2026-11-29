JawaPos.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal terus memperjuangkan agar pembangunan Sekolah Rakyat terbesar di NTB diwujudkan di Panda, Kabupaten Bima. Selain karena faktor kebutuhan masyarakat, rencana ini menjadi bukti komitmen Pemprov NTB menjawab pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, khususnya dalam akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Saat meninjau calon lokasi sekolah di Panda, Sabtu, 28 November 2026, bersama Bupati Bima Adi Mahyudi, Iqbal mengatakan Bima merupakan daerah pertama yang diusulkan Pemprov NTB sejak Presiden meminta Menteri Sosial menjalankan program Sekolah Rakyat. Salah satu pertimbangannya adalah masih banyak anak dari keluarga desil 1, yakni kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yang belum memiliki akses untuk bersekolah di Bima.

“Kenapa kita dari awal sama Pak Bupati itu berjuang sekali untuk SR ini? Karena kita pengin ada SR yang besar di Bima,” kata Iqbal.

Dengan mengusulkan Panda, Pemprov NTB ingin menghadirkan fasilitas pendidikan berskala besar di bagian timur Pulau Sumbawa. Menurut Iqbal, keberadaan sekolah di lokasi tersebut juga akan membuka kesempatan bagi anak-anak dari Kota Bima dan Kabupaten Dompu untuk mengenyam pendidikan.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemprov NTB telah menyatakan kesiapan menghibahkan lahan milik provinsi di Panda. Namun, saat lokasi itu pertama kali diusulkan, satu-satunya jalan menuju lahan melewati permukiman warga sehingga berisiko jika dilalui alat berat.

Pemerintah daerah kini telah menemukan jalur alternatif. Pemkab Bima menyiapkan penguatan jalan agar alat berat dapat melintas, sementara Pemprov NTB menyiapkan penguatan jembatan di sekitar calon lokasi sekolah.

Menurut Iqbal, Balai Wilayah Sungai juga telah melakukan sejumlah perbaikan untuk mengendalikan banjir di sungai terdekat. Perbaikan mencakup bagian sungai di depan calon lokasi sekolah serta bagian hilirnya.

“Usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Panda akan kembali kita ajukan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan agar proses pembangunannya bisa segera dilakukan,” katanya.

Selain membuka akses pendidikan, Iqbal menilai keberadaan sekolah tersebut berpotensi menggerakkan perekonomian warga sejak tahap konstruksi hingga sekolah beroperasi. Panda selama ini merupakan salah satu pemasok sayuran di Bima. Jika sekolah terwujud, petani setempat berpeluang memasok hasil panen langsung untuk kebutuhan makan para siswa.