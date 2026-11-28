JawaPos.com - Kebutuhan tenaga kerja yang menguasai kecerdasan buatan (AI) dan otomasi semakin meningkat seiring percepatan transformasi digital di berbagai sektor industri.

Menjawab kebutuhan tersebut, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) bersama UiPath menghadirkan program pembelajaran Enablement Automation yang telah menjangkau lebih dari 80.000 peserta hingga Oktober 2026.

Program kolaborasi ini bertujuan memperluas akses pembelajaran teknologi AI dan otomasi bagi masyarakat Indonesia.

Peserta tidak hanya diperkenalkan pada teknologi, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai penerapannya untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas operasional sehari-hari.

Melalui pembelajaran praktis, peserta diajak memahami bagaimana AI dan otomasi dapat membantu menyederhanakan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan.

Area Vice President Middle East & Africa and South Asia UiPath, Karl Crowther, mengatakan perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkannya.

Menurutnya, masa depan dunia kerja akan dibentuk melalui kolaborasi antara manusia dan AI.

Teknologi otomasi bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan membantu meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan yang lebih kompleks secara efektif.

AI dan Otomasi Mulai Dimanfaatkan dalam Pekerjaan

Manfaat pembelajaran AI dan otomasi mulai dirasakan oleh para peserta program. Salah satunya Cindy Astika Puri, mahasiswi Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU).

Cindy mengaku program tersebut memberikan pemahaman baru mengenai pemanfaatan teknologi untuk mendukung produktivitas. Ia mulai menggunakan AI untuk mencari ide dan membantu menyelesaikan pekerjaan.

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Meski demikian, Cindy menilai hasil yang diberikan AI tetap perlu diperiksa kembali agar informasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan AI perlu diimbangi dengan keterampilan mengevaluasi informasi. Dengan begitu, teknologi dapat dimanfaatkan secara lebih tepat dan bertanggung jawab.

Penerapan otomasi juga dirasakan Lazuardi Pradipta, pelaku UMKM sekaligus programmer dari Universitas Indonesia.

Ia memanfaatkan teknologi otomasi untuk membantu sejumlah aktivitas operasional, seperti pengecekan stok barang, pengelolaan email, pembuatan invoice, hingga kebutuhan restock.

Menurut Lazuardi, AI dan otomasi seharusnya menjadi alat bantu yang tetap berada dalam kendali manusia. Pemahaman mengenai cara kerja teknologi menjadi penting agar penggunaannya memberikan manfaat nyata.

Sementara itu, Fadhra Dzaki Susanto dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya memanfaatkan AI agent untuk membantu penulisan kode dalam sejumlah proyek pemrograman.

Ia menilai pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memastikan hasil yang diberikan AI akurat dan sesuai kebutuhan proyek.

Keterampilan Digital Jadi Kunci Transformasi Industri

Penguasaan AI dan otomasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri.

Teknologi tersebut dapat membantu perusahaan menyederhanakan proses operasional, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Namun, penerapan teknologi tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat dan sistem digital. Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting agar teknologi dapat digunakan secara maksimal.

Melalui program Enablement Automation, Indosat dan UiPath berupaya memperluas akses pembelajaran sekaligus mendorong masyarakat untuk memahami penerapan AI dan otomasi dalam kehidupan nyata.

Dengan jangkauan lebih dari 80.000 peserta hingga Oktober 2026, program ini menjadi salah satu upaya pengembangan talenta digital di Indonesia.