JawaPos.com - Praktisi komunikasi dan pendidikan Devie Rahmawati mengapresiasi sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru. Di antaranya, pengalihan lebih dari 242 ribu guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu serta peningkatan anggaran tunjangan guru.

Menurut Devie, kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan nasional. Penghargaan terhadap guru, kata dia, tidak cukup diwujudkan melalui seremoni dan ucapan terima kasih.

“Jangan hanya menuntut guru mencerdaskan bangsa, sementara negara belum sepenuhnya menjamin masa depan mereka. Kita tidak cukup hanya memuji pengabdian guru. Kita harus memastikan mereka sejahtera, terlindungi, dan memiliki kesempatan untuk terus berkembang,” ujar Devie dalam momentum Hari Guru Nasional 2026.

Pengajar dan peneliti tetap program Vokasi Universitas Indonesia (UI) itu menilai kesejahteraan guru bukan semata persoalan ekonomi. Kondisi kerja, pengembangan profesional, dan dukungan institusi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas profesi pendidik.

Dia merujuk pada riset internasional, termasuk Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2024 dari OECD serta Global Report on Teachers dari UNESCO.

Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian Devie adalah pengalihan lebih dari 242 ribu guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 tanpa seleksi ulang. Menurut dia, kebijakan tersebut memberikan kepastian karier sekaligus penghargaan atas pengabdian para guru.

“Bayangkan guru yang bertahun-tahun mengajar, membimbing, dan membentuk masa depan anak-anak, tetapi masih harus memikirkan ketidakpastian status pekerjaannya. Karena itu, kepastian status merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat profesi guru,” jelas pegiat literasi digital ini.

Meski demikian, Devie mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut harus disertai kepastian penghasilan, perlindungan hak, penempatan yang adil, serta sistem pengembangan karier yang transparan.

Dia juga menyoroti kesempatan bagi guru non-ASN dan PPPK untuk mengikuti seleksi CPNS dengan relaksasi persyaratan usia. Langkah itu dinilai perlu menjadi bagian dari upaya memperluas keadilan dan mobilitas karier pendidik.

Selain kepastian status, Devie mengapresiasi perluasan dukungan kesejahteraan guru. Berdasarkan data dalam bahan kebijakan pemerintah, jumlah penerima tunjangan guru ASN dan non-ASN meningkat dari 1,34 juta orang pada 2024 menjadi 2,5 juta orang pada 2026.

Dalam periode yang sama, alokasi anggaran tunjangan guru naik dari Rp 64,4 triliun menjadi Rp 92,94 triliun.

“Kebijakan ini menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan guru semakin besar. Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran. Yang lebih penting adalah apakah tunjangan diterima tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar meningkatkan kualitas kehidupan guru,” ungkapnya.

Devie menilai beban ekonomi dan administrasi yang berlebihan dapat mengurangi ruang bagi guru untuk berkonsentrasi pada pembelajaran. Karena itu, peningkatan kesejahteraan perlu diikuti penyederhanaan birokrasi dan perbaikan lingkungan kerja.

Pengembangan kompetensi juga menjadi perhatian. Dalam bahan kebijakan yang dirujuk, disebutkan lebih dari 2,7 juta guru telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), lebih dari 61,8 ribu mengikuti program beasiswa S1/D4, dan lebih dari 370 ribu mengikuti pelatihan serta sertifikasi.

“Jangan hanya menghasilkan guru yang memiliki sertifikat, tetapi guru yang benar-benar semakin berkualitas. Pelatihan harus terlihat dampaknya yaitu pembelajaran semakin relevan, murid semakin kritis, kreativitas berkembang, dan kualitas pendidikan meningkat,” tegasnya.

Untuk memperkuat kualitas pendidik, Devie mencontohkan praktik di Finlandia dan Singapura. Finlandia menekankan kualitas pendidikan guru dan otonomi profesional, sedangkan Singapura mengembangkan jalur karier serta pembelajaran berkelanjutan bagi pendidik.

Menurut dia, Indonesia perlu memperkuat ekosistem pengembangan guru melalui komunitas belajar, pendampingan profesional, beasiswa, pelatihan internasional, serta penguasaan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI).

“Di tengah perkembangan AI, peran guru justru semakin penting. Teknologi dapat menyediakan informasi, tetapi guru membangun pemahaman, mengajarkan kebijaksanaan, menumbuhkan empati, dan membentuk karakter. Mesin dapat membantu manusia belajar, tetapi pendidikan tidak boleh kehilangan kemanusiaannya,” katanya.

Mengukur keberhasilan dari perubahan di ruang kelas

Devie merumuskan tiga prioritas untuk memastikan kebijakan pendidikan memberikan dampak jangka panjang. Pertama, kepastian status dan kesejahteraan yang berkeadilan. Kedua, pengembangan kompetensi guru sepanjang karier. Ketiga, evaluasi kebijakan berdasarkan perubahan kualitas pembelajaran, bukan sekadar jumlah anggaran, sertifikat, atau peserta pelatihan.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat agar guru mendapatkan dukungan yang konsisten.

Menutup pernyataannya, dosen tamu di berbagai kampus itu mengingatkan bahwa peringatan Hari Guru Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan ucapan terima kasih. Penghormatan terhadap guru, menurut dia, harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kesejahteraan dan kesempatan untuk berkembang.

“Guru adalah manusia yang setiap hari menanam masa depan, bahkan ketika mereka belum sempat melihat hasilnya. Karena itu, menghormati guru bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kebijakan yang memanusiakan, kesejahteraan yang menenangkan, dan kesempatan yang memberdayakan.”