JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) membuka pendaftaran program Bantuan Sarana dan Pelatihan Robotika untuk Negeri bagi 350 pesantren terpilih sebagai proyek percontohan pada Sabtu (28/11). Program ini mendorong santri tidak sekadar memakai gawai, tetapi merakit perangkat sekaligus merancang solusi berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT).

Direktur Pemberdayaan Pesantren Ditjen Pesantren Kemenag, Yusi Damayanti, mengajak lembaga pendidikan pesantren memanfaatkan peluang tersebut. Ia menekankan kehadiran kelas robotika dirancang untuk memperkuat daya saing santri tanpa menggeser fondasi keilmuan Islam.

"Harapan utama dari masuknya program robotika ke pesantren adalah melahirkan santri yang menguasai teknologi mutakhir sekaligus berakhlak kuat, sehingga pesantren menjadi pusat inovasi baru yang berdaya saing global," kata Yusi dalam keterangannya, Sabtu (28/11).

Bekal Coding hingga Solusi Lingkungan Pesantren

Melalui pembelajaran praktik langsung, peserta didik akan mendalami coding dan computational thinking. Pendekatan ini diarahkan agar santri terbiasa menyusun langkah penyelesaian masalah secara runtut dan logis.

Yusi menilai transformasi digital di lingkungan pesantren harus melahirkan kreator teknologi. Santri diharapkan mampu melangkah lebih jauh daripada sekadar konsumen produk digital.

"Santri tidak hanya menjadi pengguna pasif, melainkan pencipta teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT)," katanya.

Ke depan, kemampuan tersebut diharapkan mengantar santri tampil pada ajang kompetisi robotika nasional maupun internasional. Momentum peringatan Hari Santri turut diproyeksikan menjadi salah satu panggung unjuk kemampuan bagi pesantren binaan.

Modernisasi teknologi juga diposisikan selaras dengan tradisi dan nilai keislaman. Yusi melihat teknologi tepat guna di pesantren dapat menjawab persoalan nyata di sekitar lembaga.

"Pesantren dapat mengembangkan solusi teknologi tepat guna untuk kebutuhan di lingkungan sekitar, seperti otomasi pertanian pesantren atau pengelolaan energi," tuturnya.

Pelatihan Guru dan Syarat Pendaftaran Pesantren

Penguatan kapasitas tidak berhenti pada siswa. Ustaz dan guru pendamping akan memperoleh pelatihan serta pendampingan berkelanjutan agar mampu mengelola ekstrakurikuler robotika secara mandiri atau mengintegrasikannya ke kurikulum.

Pesantren yang ingin mendaftar harus memenuhi ketentuan administratif dan kelembagaan. Lembaga calon penerima wajib mengantongi izin operasional dari Kemenag, tercatat di sistem EMIS, serta memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP).

Selain legalitas, pesantren harus aktif menjalankan pendidikan dan pembinaan santri pada jenjang MI/SD/Ula, MTs/SMP/Wustha, hingga SMA/MA/Ulya. Persetujuan pimpinan atau pengasuh pesantren juga menjadi syarat wajib saat pendaftaran.

Aspek sarana prasarana turut menentukan kesiapan program. Pesantren pemohon harus menyediakan ruang belajar khusus robotika, minimal tujuh unit laptop dalam satu kelas, layar proyektor, serta pendidik atau tenaga pendamping yang siap mengikuti pembinaan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi.