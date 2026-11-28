JawaPos.com - Melalui Festival Hari Nusantara, Universitas Pattimura mengangkat potensi bahari Maluku ke level nasional. Wakil Rektor IV Universitas Pattimura Ruslan H. S. Tawari menyatakan bahwa laut merupakan sumber pangan strategis yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan.

Berdasar data, kekayaan sumber daya kelautan Maluku punya peluang besar untuk menjadi penggerak ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan menjadi bagian penting dalam ikhtiar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

Namun demikian, optimalisasi potensi tersebut membutuhkan penguatan sektor perikanan, hilirisasi produk, inovasi ekonomi kreatif, serta kolaborasi lintas sektor. Karena itu, Universitas Pattimura menyelenggarakan Festival Nusantara pada Jumat (27/11).

”Bukan sekadar banyak ikan, tetapi bagaimana kita membangun pangan yang berdaulat melalui ketersediaan, keterjangkauan, pemenuhan gizi, dan keberlanjutan,” terang Ruslan dalam keterangan resmi pada Sabtu (28/11).

Dalam keterangan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku Djalaludin Salampessy menyampaikan bahwa salah satu potensi yang harus dioptimalkan adalah komoditas unggulan daerah seperti tuna, cakalang, cumi-cumi, teripang, dan rumput laut.

Menurut Djalaludin, keterbatasan fasilitas penyimpanan, rantai dingin, dan konektivitas antarpulau masih menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama-sama. Jika tantangan itu teratasi, dia percaya potensi perikanan Maluku akan semakin optimal pemanfaatannya.

”Potensi perikanan harus diterjemahkan menjadi kontribusi ekonomi, peningkatan pendapatan nelayan, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat,” kata dia.

Lebih dari itu, penguatan potensi bahari juga membutuhkan dukungan kreativitas atas identitas budaya lokal. Karena itu Ketua Gekraf Maluku Alwiyah Fadlun Alaydrus mendorong pengembangan produk hasil laut dan rempah melalui inovasi kemasan, branding, serta wisata berbasis budaya.

Salah satu gagasan yang dibawa oleh Gekraf Maluku adalah Spice and Sea Tourism. Rencananya ide tersebut akan dikembangkan pada 2027 mendatang. Tujuannya untuk memastikan potensi bahari di Maluku punya nilai cerita yang menarik.

”Ikan bukan hanya makanan, tetapi memiliki cerita dan tradisi. Bagaimana kita mengemasnya menjadi nilai jual dan ekonomi yang lebih tinggi,” ucap dia.