JawaPos.com - Siswa sekolah dasar (SD) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, menciptakan alat pemantau kualitas udara yang dapat memberikan informasi kondisi udara di lingkungan sekolah secara real time.

Alat bernama SI-KURA (Sistem Indikator Kualitas Udara) itu membantu siswa mengetahui kapan harus membuka jendela kelas atau menggunakan masker.

Inovasi tersebut dikembangkan oleh tiga siswa SD Al-Irsyad Kota Sorong dengan pendampingan seorang guru. SI-KURA menggunakan indikator lampu berwarna untuk menunjukkan kondisi udara. Lampu hijau menandakan udara aman, sedangkan kuning dan merah menjadi peringatan bahwa kualitas udara memburuk.

Melalui indikator tersebut, siswa dapat mengambil langkah sesuai kondisi udara di lingkungan sekolah. Ketika lampu menunjukkan warna kuning atau merah, siswa disarankan menutup jendela kelas hingga menggunakan masker.

Selain alat pemantau udara, siswa SDN 61 Kota Bengkulu juga mengembangkan teknologi resirkulasi air bernama TIRTA-SIRA. Inovasi ini dirancang untuk membantu penyiraman tanaman di kebun sekolah agar lebih merata dan dapat dilakukan secara otomatis.

Kedua inovasi tersebut menjadi bagian dari karya siswa dalam Festival Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Sekolah Bakti BCA yang digelar di empat daerah, yakni Soe, Nusa Tenggara Timur; Kota Bengkulu; Kota Sorong, Papua Barat Daya; serta Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Festival yang berlangsung pada 27 Oktober hingga 19 November 2026 itu melibatkan 1.068 guru dan murid dari 267 tim di 217 sekolah.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, pembelajaran berbasis STEM diharapkan mendorong siswa menghasilkan inovasi yang dapat menjawab persoalan di lingkungan sekitar.

“Festival STEM kami hadirkan sebagai ruang bagi sekolah, guru, dan murid untuk menerapkan pembelajaran berbasis STEM, sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan di lingkungan mereka,” ujar Hera, Jumat (27/11).