JawaPos.com - Para siswa madrasah diminta untuk tidak takut merantau demi mengejar mimpi. Dengan merantau nantinya mendapatkan sesuatu lebih besar dari apa yang ditinggalkan di kampung halaman.

Pesan itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dia memotivasi para siswa madrasah saat menghadiri penutupan Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) 2026 yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (26/11) malam.

Nasaruddin Umar mengatakan, para siswa madrasah harus berani bermimpi besar, merantau menuntut ilmu ke luar negeri, hingga siap menduduki posisi strategis di pemerintahan.

Anjuran merantau itu tercermin dalam kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mengutip syair masyhur Imam Syafi'i tentang keutamaan merantau, Menteri Agama menceritakan bahwa sahabat Nabi mayoritas wafat di tanah rantau.

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"Jangan takut meninggalkan kampung halaman. Ikuti jejak Nabi, para sahabat, dan orang-orang besar—pergilah menuntut ilmu ke Amerika, Eropa, maupun Timur Tengah. Ingat pesan Imam Syafi'i, pergilah merantau, niscaya engkau akan menemukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang engkau tinggalkan," pesannya.

Dirjen Pendis Kemenag Suyitno. (Dok. Kemenag)

Contoh lain merantau ditunjukkan langsung oleh imam besar Masjid Istiqlal itu dengan memperkenalkan Pungkas Bahjuri Ali yang merupakan salah satu deputi di Kementerian PPN/Bappenas. Pungkas Bahjuri Ali adalah alumnus madrasah dan santri. Artinya siswa madrasah atau santri pesantren memiliki peluang untuk memimpin berbagai institusi negara.

"Walaupun sekolahnya di madrasah, kalian siap-siap nanti menjadi pejabat di Bappenas atau memimpin berbagai kementerian dan lembaga lainnya," ujar Nasaruddin Umar disambut tepuk tangan hadirin.

Sementara itu dalam laporannya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Suyitno menyampaikan, para peraih medali OMI 2026 merupakan talenta unggul hasil seleksi berjenjang yang ketat dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

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"Setiap tahun para juara OMI juga mampu menembus berbagai kampus bereputasi nasional dan internasional. Saya pastikan, Pak Menteri, juara OMI bukan juara sembarangan," lapor Suyitno.