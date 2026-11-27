JawaPos.com - Perusahaan multinasional asal Britania Raya Jardine Matheson memperkuat kemitraan pendidikan di Indonesia dengan meluncurkan Yayasan Jardine untuk Indonesia di Jakarta, 26 November 2026.

Yayasan yang berbasis di Indonesia itu terhubung dengan Jardine Foundation di tingkat regional.

Pada kesempatan yang sama, Jardine meluncurkan Program Beasiswa Jardine-ITB bersama Institut Teknologi Bandung (ITB). Program tersebut akan memberikan beasiswa penuh setiap tahun kepada 35 mahasiswa, terdiri atas 15 mahasiswa sarjana dan 20 mahasiswa magister serta doktor.

Program ini ditujukan untuk mendukung pengembangan talenta di bidang sains, teknik, dan teknologi. Jardine menyebut inisiatif tersebut sebagai kelanjutan komitmen pendidikan yang telah dibangun di Indonesia selama lebih dari dua dekade.

Sejak 2002, Jardine Matheson telah mendukung mahasiswa Indonesia melalui beasiswa Jardine Foundation untuk studi di Universitas Oxford dan Universitas Cambridge. Dukungan kemudian diperluas ke jenjang sarjana dan pascasarjana melalui kemitraan dengan perguruan tinggi di Indonesia. Hingga kini, sebanyak 220 mahasiswa Indonesia telah menerima beasiswa Jardine Foundation.

Jumlah penerima beasiswa untuk studi di dalam negeri direncanakan meningkat dari 15 mahasiswa pada tahun akademik 2025/2026 menjadi 105 mahasiswa pada 2026/2027. Yayasan Jardine menargetkan jumlah tersebut kembali berlipat ganda pada tahun akademik 2027/2028.

Jardine Foundation meluncurkan Program Beasiswa Jardine-UGM bersama Universitas Gadjah Mada pada 2022, dengan kuota 15 mahasiswa sarjana setiap tahun. Pada Agustus 2026, program tersebut diperluas untuk jenjang magister dan doktor dengan total 20 penerima per tahun. Peluncuran program bersama ITB menambah kemitraan beasiswa Jardine di Indonesia.

Dokumen pendirian Yayasan Jardine untuk Indonesia ditandatangani oleh Retno Marsudi selaku Ketua Dewan Pembina yayasan dan Donna Titley selaku Kepala Jardine Foundation. Retno juga menandatangani peluncuran Program Beasiswa Jardine-ITB bersama Rektor ITB Prof. Tatacipta Dirgantara.

Retno mengatakan, pendirian yayasan menandai babak baru komitmen Jardine terhadap pendidikan dan generasi muda Indonesia. "Akses terhadap pendidikan berkualitas dapat membuka peluang bagi mahasiswa berbakat untuk mengembangkan potensi dan memberi manfaat bagi masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, kerja sama dengan ITB diharapkan mendukung pengembangan tenaga ahli di bidang sains dan teknologi yang dibutuhkan Indonesia.

Executive Chairman Jardine Matheson Ben Keswick mengatakan komitmen perusahaan terhadap Indonesia tidak terbatas pada kegiatan bisnis.