JawaPos.com - Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) diwarnai kabar menggembirakan. Tahun ini jumlah guru bersertifikat di bawah Kemenag naik signifikan. Angkanya sudah menembus 826 ribu orang.

Kabar baik itu disampaikan langsung oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Dia mengungkapkan bahwa Kemenag terus melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Mulai dari peningkatan tunjangan, bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, sampai percepatan sertifikasi.

Tidak hanya itu, Kemenag juga terus mendorong pengangkatan guru honorer di bawah naungan Kemenag untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Menurut Menag Nasaruddin, kebijakan-kebijakan itu menjadi bukti bahwa pemerintah berpihak kepada guru.

”Pemihakan pemerintah terhadap nasib, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas guru terus diperkuat,” kata Nasaruddin dikutip dari keterangan resmi pada Kamis (26/11).

Khusus upaya peningkatan kualitas guru, Nasaruddin mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah berhenti berikhtiar. Itu ditunjukkan melalui percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menurut dia, dua tahun belakangan jumlah guru bersertifikat di lingkungan Kemenag meningkat secara signifikan.

”Secara keseluruhan, setelah PPG 2026, jumlah guru madrasah dan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat bertambah dari 442.964 orang menjadi 826.043 orang, meningkat 86,5 persen. Cakupan sertifikasi ini pun meningkat dari 40,4 persen menjadi 71,1 persen,” ungkap Nasaruddin.

Secara lebih terperinci, Menag mengungkapkan bahwa jumlah guru bersertifikat di level madrasah meningkat dari 312.022 orang atau 39,2 persen pada Desember 2024 menjadi 543.490 orang atau 66,2 persen. Sebaliknya, jumlah guru madrasah yang belum bersertifikat berkurang dari 484.674 orang menjadi 278.069 orang.

Tidak hanya itu, peningkatan signifikan juga terlihat pada data guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Jumlah guru PAI bersertifikat meningkat dari 109.462 orang menjadi 236.828 orang. Dengan capaian tersebut, cakupan sertifikasi guru PAI sudah tembus angka 91,3 persen.

”Pada guru pendidikan agama Kristen dan guru pada satuan pendidikan keagamaan Kristen, jumlah guru bersertifikat meningkat dari 11.611 orang menjadi 25.304 orang. Cakupan sertifikasinya hampir dua kali lipat, dari 25 persen menjadi 49 persen,” papar Menag.

Lebih lanjut, Nasaruddin mengungkapkan bahwa guru Katolik yang terdiri atas guru pendidikan agama Katolik, Taman Seminarium, dan Sekolah Menengah Agama Katolik, juga tidak luput dari kebijakan yang sama. Jumlah guru Katolik bersertifikat meningkat dari 6.032 orang menjadi 12.528 orang.

Demikian pula pada guru pendidikan agama Hindu. Jumlah guru bersertifikat meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 2.896 orang menjadi 6.070 orang. Kemudian guru Widyalaya yang sebelumnya belum tidak bersertifikat, kini sebanyak 391 orang telah bersertifikat.