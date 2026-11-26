JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan penerapan empat rumpun jurusan di jenjang SMA yang mulai dipilih siswa saat naik ke kelas 11. Keempatnya meliputi teknologi dan rekayasa, sains dan kesehatan, sosial, serta humaniora.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan karena sistem kebebasan memilih mata pelajaran di SMA belum sepenuhnya didukung kesiapan sekolah, pendampingan, dan tata kelola yang memadai.

"Kebebasan memilih mata pelajaran di SMA yang terkait dengan jurusan belum sepenuhnya diikuti kesiapan, pendampingan dan tata kelola yang memadai," kata Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).

Sebagai alternatif, Kemendikdasmen mengusulkan model program studi rumpun terarah. Dalam skema ini, siswa memilih satu rumpun dengan tiga mata pelajaran wajib sesuai kelompok serta satu hingga dua mata pelajaran pilihan bebas.

"Model yang kami usulkan adalah program studi rumpun terarah dengan empat rumpun: teknologi dan rekayasa, sains dan kesehatan, sosial, serta humaniora," tuturnya.

Pemilihan Jurusan Dimulai Kelas 10, Diterapkan Kelas 11 Pemilihan rumpun tidak langsung dilakukan sejak awal siswa masuk SMA. Mu'ti mengusulkan proses bertahap agar peserta didik memiliki waktu mengenali minat dan potensi sebelum menentukan arah pembelajaran.

Pada kelas 10 semester pertama, siswa akan menjalani eksplorasi minat dan potensi. Selanjutnya, pemantapan dan penetapan pilihan dilakukan pada semester kedua. Pembelajaran sesuai rumpun yang dipilih baru dimulai ketika siswa memasuki kelas 11 semester pertama.

"Murid diberi waktu mengenali potensinya didampingi guru BK dan orang tua," kata Mu’ti.

Menurutnya, penerapan penjurusan tersebut bukan bertujuan membatasi kemampuan peserta didik. Sebaliknya, pengelompokan diarahkan untuk membantu siswa mengembangkan bakat dan menentukan pilihan pendidikan lanjutan secara lebih tepat.

"Penjurusan bukan mengkotak-kotakkan murid, tetapi mengarahkan bakat agar tidak salah jalan," ucapnya.

Untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut, Kemendikdasmen akan menyiapkan regulasi dan panduan. Kemendiktisaintek bersama perguruan tinggi juga akan menjelaskan relevansi mata pelajaran dengan program studi serta persyaratan masuk perguruan tinggi.