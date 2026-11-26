JawaPos.com – Inovasi dan kreativitas menjadi kunci penting bagi perguruan tinggi untuk terus berkembang serta relevan dengan zaman. Untuk mewujudkan hal itu, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur pun tak pernah berhenti mendorong perguruan tinggi yang berkompetensi.

Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jatim Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M. mengungkapkan hal itu di kantornya saat menerima kunjungan Wakil Pemimpin Redaksi sekaligus Kepala Biro Surabaya JawaPos.com Suprianto pada Kamis (26/11).

Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi strategis mengenai penguatan sinergi antara media dan dunia akademik. Kedua pihak membahas pentingnya mendorong pengembangan konsep-konsep inovasi dan kreativitas di dalam ekosistem pendidikan tinggi di Jawa Timur.

“LLDIKTI Wilayah VII berkomitmen mendorong peningkatan kinerja kampus melalui berbagai tolok ukur. Termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi kampus unggulan,” kata Prof Dyah.

Ajak Seluruh Kampus Berkontribusi Buktikan Mutu

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dyah Sawitri juga menyampaikan harapannya agar seluruh perguruan tinggi di Jawa Timur dapat mengambil peran aktif dan berkontribusi dalam menghadirkan terobosan pendidikan. Menurutnya, kolaborasi dan ruang inovasi yang terbuka menjadi kesempatan berharga untuk menunjukkan daya saing kampus di daerah.

Lebih lanjut, langkah nyata perguruan tinggi dalam berinovasi menjadi indikator utama bahwa institusi pendidikan tinggi di Jawa Timur telah memenuhi standar mutu sesuai regulasi terbaru.

"Kami berharap semua kampus berkontribusi karena ini adalah kesempatan dan peluang baru bagi kampus kita tercinta untuk Jawa Timur, sebagai indikator bahwa kampus-kampus di Jawa Timur adalah bermutu, berkualitas sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026," tegasnya.