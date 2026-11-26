JawaPos.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta Majelis Masyayikh untuk memperketat tata kelola organisasi serta memastikan kejelasan sanad keilmuan di pondok pesantren.

Langkah pendisiplinan internal ini dinilai sangat perlu dalam menjaga marwah sekaligus melindungi reputasi pesantren asli dari penyalahgunaan label oleh lembaga tidak berizin.

“Saya minta betul Majelis Masyayikh yang kita bentuk ini melakukan pendekatan terhadap semua pondok pesantren. Memang harus ada pendisiplinan karena jangan sampai setetes nila merusak sebelanga,” ujar Menag Nasaruddin Umar seperti dilansir dari Antara.

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Menag mengatakan, berdasar penelusuran Kementerian Agama terhadap 32 kasus yang belakangan menyeret nama pesantren, mayoritas ternyata terjadi di lembaga yang tidak mengantongi izin operasional.

Dia meminta Majelis Masyayikh turun tangan melakukan pendekatan sekaligus pendisiplinan secara menyeluruh terhadap tata kelola organisasi pesantren.

Langkah tersebut ditempuh agar oknum lembaga tidak berizin tidak merusak reputasi puluhan ribu pesantren asli yang selama ini berkontribusi nyata mencerdaskan umat.

“Tata tertib itu bukan hanya untuk mengatur santri, tetapi sekarang kita buat juga untuk mengatur kiai dan memastikan kejelasan sanad keilmuannya,” ujar Menag Nasaruddin Umar.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu menjelaskan, pesantren memiliki kekhasan epistemologi keilmuan dan penyucian batin yang membedakannya dengan pendidikan umum maupun pendidikan Islam reguler.

“Sistem yang diterapkan di pondok pesantren tidak akan kita seragamkan. Dalam hal administratif tertentu memang perlu keseragaman, tetapi pada aspek keilmuan yang menjadi kekhasannya tidak boleh sama,” terang Nasaruddin Umar.