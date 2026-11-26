JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan (AI), perubahan kebutuhan industri, hingga ketidakpastian ekonomi global mendorong dunia pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia dengan kemampuan analisis dan kepemimpinan yang lebih kuat.

Salah satu upayanya melalui pengembangan pendidikan doktoral di bidang bisnis yang menggabungkan pengalaman profesional dengan penelitian akademis.

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu latar belakang peluncuran program Doctor of Business Administration (DBA) IPMI Institute.

Program ini menyasar lulusan magister (S2), pemimpin perusahaan, serta profesional berpengalaman yang ingin memperdalam kemampuan dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan bisnis yang kompleks.

Program DBA tersebut diumumkan Rektor IPMI Institute M. Aman Wirakartakusumah dalam Upacara Wisuda ke-53 di Puri Dani, Kampus IPMI, Jakarta.

Angkatan pertama dijadwalkan memulai perkuliahan pada Maret 2027.

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“Ini menandai satu lagi tonggak sejarah dalam perjalanan akademik IPMI Institute. Dengan bangga dan antusias, saya secara resmi mengumumkan peluncuran Program Doctor of Business Administration (DBA) IPMI Institute,” ujar Prof. Aman.

Menurut dia, pendidikan doktor bisnis tidak hanya diarahkan untuk memperkuat pemahaman teori manajemen, tetapi juga membekali peserta dengan kemampuan melakukan penelitian yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan nyata di dunia usaha.

“IPMI DBA memadukan pengalaman profesional dengan riset yang ketat untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi,” kata Prof. Aman.

AI dan perubahan industri menuntut kompetensi baru Prof. Aman menyoroti perubahan besar yang tengah berlangsung di berbagai sektor.

Perkembangan teknologi digital dan AI, misalnya, telah mengubah cara perusahaan beroperasi sekaligus memengaruhi kebutuhan tenaga kerja.

Tantangan tersebut datang bersamaan dengan tekanan ekonomi, ketidakpastian lapangan pekerjaan, serta dinamika geopolitik yang memengaruhi perdagangan dan investasi internasional.

Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian. Perubahan iklim, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan kerusakan lingkungan semakin memengaruhi mata pencaharian masyarakat, sistem produksi, serta ketahanan ekonomi.

Menurut Prof. Aman, berbagai perubahan tersebut membuat lulusan perguruan tinggi harus memiliki kemampuan lebih dari sekadar menguasai pengetahuan akademis.

Mereka juga dituntut mampu membaca perubahan, mengambil keputusan, dan menghasilkan solusi ketika menghadapi situasi yang tidak pasti.

Dia mengingatkan para wisudawan bahwa kondisi dunia saat ini bukan alasan untuk pesimistis dalam memasuki dunia kerja.

"Kamu tidak lulus pada waktu yang salah. Kamu lulus pada saat pengetahuan, kreativitas, dan kepemimpinanmu dibutuhkan lebih dari sebelumnya," ujar Prof. Aman.

Prof. Aman menilai, sejarah menunjukkan bahwa masa penuh ketidakpastian juga dapat menjadi momentum lahirnya inovasi dan perubahan besar.

Ketika pendekatan konvensional tidak lagi efektif, gagasan baru dibutuhkan. Sementara ketika sumber daya terbatas, kreativitas menjadi semakin penting.

"Tantangan tidak menentukan masa depan kita. Tanggapan kita terhadapnya memang demikian," tegas Prof. Aman.

Pendidikan doktor bisnis berlangsung enam semester Program DBA yang diluncurkan tersebut memiliki beban studi 45 SKS dengan masa pendidikan enam semester.

Pesertanya merupakan lulusan S2, terutama kalangan profesional dan pemimpin bisnis yang telah memiliki pengalaman kerja.

Kurikulumnya berfokus pada penelitian berbasis bukti untuk mengkaji persoalan bisnis yang kompleks. Proses pembelajaran didukung empat profesor, dosen berpengalaman, serta praktisi industri.

Selain itu, peluncuran program doktor bisnis tersebut berlangsung bersamaan dengan Wisuda ke-53. Sebanyak 79 mahasiswa diwisuda, terdiri dari 30 lulusan sarjana (S1) dan 49 lulusan magister (S2).

Rinciannya, 26 lulusan berasal dari program BBA International dan empat lainnya dari BBA Professional atau kelas karyawan.

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Sementara itu, lulusan magister berasal dari program Master of Business Administration (MBA) dan Executive MBA.

Prof. Aman juga mengajak para lulusan untuk tidak berhenti menjadi pemimpin yang siap menghadapi masa depan. Mereka diharapkan mampu mengambil peran dalam menentukan arah perubahan.

Wisuda turut dihadiri Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angela De Sousa Mata sebagai pembicara utama.

Hadir pula Ketua Tim Humas LLDIKTI Wilayah III Maghfira Syalendri Alqadri yang mewakili Kepala LLDIKTI Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, serta jajaran pimpinan YPMI.

Pada wisuda tersebut, apresiasi juga diberikan kepada dua lulusan MBA 2026 yang terkait dengan Yayasan Puteri Indonesia.