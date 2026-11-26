JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membentuk Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal untuk memperluas akses pendidikan bagi sekitar 3,9 juta anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pembentukan direktorat tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah agar seluruh anak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.

"Kami membentuk satu direktorat baru, Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal sebagai satu bentuk komitmen kami untuk bagaimana agar anak-anak kita semuanya dapat mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dengan layanan yang semakin aksesibel, fleksibel, kemudian affordable terjangkau biayanya," ujar Mu’ti, Kamis (26/11).

Pendidikan nonformal nantinya dapat ditempuh melalui sejumlah jalur, di antaranya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sekolah rumah (homeschooling), pembelajaran jarak jauh, hingga pendidikan berbasis komunitas.

Melalui jalur tersebut, masyarakat yang terkendala mengikuti pendidikan formal tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan. Pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk mendukung penyelenggaraan program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Lulusan Paket Bisa Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mu’ti menegaskan, lulusan pendidikan kesetaraan memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ijazah dari jalur pendidikan nonformal juga diakui setara dengan pendidikan formal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia mencontohkan sejumlah lulusan program Paket yang berhasil diterima di perguruan tinggi ternama, termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjadjaran (Unpad).

"Ada banyak lulusan paket yang diterima di perguruan tinggi ternama, termasuk diterima di ITB, UNPAD, dan kampus-kampus ternama yang lainnya. Jadi jangan merasa rendah diri karena banyak perguruan tinggi negeri menerima itu," katanya.

Di sisi lain, Kemendikdasmen tengah membenahi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk memastikan data peserta didik dan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal sesuai kondisi sebenarnya. Pembaruan data tersebut diperlukan agar bantuan dan fasilitas pendidikan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Pemerintah juga akan menertibkan data yang tidak valid, termasuk data fiktif pada lembaga penyelenggara pendidikan nonformal. Dengan begitu, layanan pendidikan diharapkan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.