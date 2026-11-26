JawaPos.com - Kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di Amerika Serikat terbuka melalui program Beasiswa Akselerasi Magister Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Salah satu jalur yang tersedia dapat mengantarkan mahasiswa President University ke dua perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat, yakni Georgetown University dan University of Wisconsin-Madison.

Melalui tersebut, mahasiswa dari sejumlah program studi berkesempatan melanjutkan pendidikan sarjana ke jenjang magister di universitas mitra. Kesempatan ini tetap mengikuti persyaratan akademik, proses seleksi, serta ketentuan beasiswa dan perguruan tinggi tujuan.

Georgetown University menyediakan beberapa pilihan program magister bagi mahasiswa dari Program Studi Business Administration, Management, dan International Relations. Program yang dapat dijajaki meliputi Master of Science in Foreign Service (MSFS), Master of Arts in Asian Studies (MASIA), serta Master of Arts in Security Studies.

Program MSFS secara khusus mempelajari hubungan internasional, diplomasi, dan urusan global. Dalam Foreign Policy 2024 Rankings, program magister hubungan internasional Georgetown University menempati peringkat pertama.

Sementara itu, mahasiswa dari Program Studi Agribusiness, Industrial Engineering, Management, Business Administration, Accounting, dan Environmental Engineering dapat menjajaki pendidikan magister di University of Wisconsin–Madison. Salah satu program yang tersedia adalah M.S. in Agricultural & Applied Economics – Professional Option.

Peluang pendidikan lintas negara tersebut turut didukung pengalaman akademik internasional yang diperoleh mahasiswa selama berkuliah. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, serta interaksi dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang, menjadi bagian dari proses pembelajaran sehari-hari.

Salah satu mahasiswa yang telah merasakan kesempatan tersebut adalah Angellina Neysa Tanly. Mahasiswa Industrial Engineering angkatan 2023 itu berhasil diterima di University of Wisconsin–Madison dan telah menjalani perkuliahan selama beberapa bulan.

Angellina mengungkapkan, dukungan Ketua Program Studi Industrial Engineering, Andira Taslim, menjadi salah satu faktor yang mendorongnya mengikuti program tersebut. Selain itu, kebiasaan menggunakan bahasa Inggris selama perkuliahan turut membantunya mempersiapkan diri menghadapi lingkungan akademik internasional.

“Di President University aku juga dilatih untuk lebih berani bicara menggunakan bahasa Inggris. Dari awalnya menghafalkan skrip, hingga akhirnya bisa let it flow,” ungkap Angellina.

Untuk membantu mahasiswa memahami peluang tersebut, universitas juga mengadakan sosialisasi mengenai persyaratan, tahapan pendaftaran, dan jadwal program beasiswa. Kegiatan ini ditujukan agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri sebelum mengikuti proses seleksi.