JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengungkap refleksi fi peringatan Hari Guru Nasional, Rabu (25/11).

Ia mengaku menyambut baik Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas DPR.

Meski begitu, ia mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan kekurangan tenaga pendidik, serta perbaikan tata kelola agar mutu pendidikan tercapai.

Menurut Unifah, aspirasi terkait kesejahteraan pendidik tidak seharusnya dipandang semata sebagai tuntutan. Kondisi di lapangan menunjukkan kesejahteraan guru masih rendah, padahal faktor tersebut berkaitan langsung dengan upaya mengangkat kualitas pembelajaran.

"Kesejahteraan guru itu harus ditingkatkan untuk mencapai ke peningkatan mutu jadi itu jangan disebut kayak menuntut kesejahteraan aja memang kesejahteraannya masih rendah," ujar Unifah Rosyidi kepada JawaPos.com, Rabu (25/11).

Tata Kelola Guru Diminta Tak Lagi Rumit Selain kesejahteraan dan pemenuhan kekurangan guru, profesionalisme tenaga pendidik juga menjadi sorotan utama PB PGRI.

Unifah menekankan bahwa program pelatihan saja belum cukup tanpa diikuti pendampingan berkelanjutan dengan sistem yang lebih tertata.

Ia menilai pembenahan tata kelola guru sangat mendesak agar para pendidik tidak terjebak alur birokrasi yang berbelit. Unifah juga menegaskan pentingnya menjaga ketentuan yang sudah baik dalam regulasi yang ada.

"Kami mengharapkan bukan sekadar melatih bahkan ada pendampingan dengan sistem yang lebih baik jadi tata kelola guru diperbaiki jangan seperti labirin kita sebenarnya undang-undang guru dan dosen itu yang baik tetap pertahankan kalau bisa malah tetap dipertahankan undang-undang guru dan dosen itu," katanya.

Harapan Pengangkatan P3K dan Kesetaraan Status Dalam refleksi tersebut, Unifah mencatat bahwa aspek kesejahteraan, perlindungan, dan profesionalisme guru masih belum terpenuhi secara menyeluruh, meski sejumlah upaya perbaikan telah berjalan.

PB PGRI juga mendorong agar guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mekanisme yang tidak terlalu rumit, khususnya bagi kelompok usia 35 tahun ke atas.

"Kami berharap guru-guru P3K dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui proses yang terlalu rumit terutama yang 35 tahun ke atas," terangnya.

Unifah menambahkan bahwa perlakuan dan perhatian terhadap guru perlu diberikan secara setara tanpa membedakan status negeri maupun swasta.