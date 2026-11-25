JawaPos.com - Pemantauan tumbuh kembang anak usia dini kini bisa dilakukan lebih terintegrasi melalui teknologi digital.

Guru dapat mencatat hasil asesmen dan perkembangan anak, sementara orang tua bisa mengakses laporan tersebut melalui portal khusus.

Founding CEO Paideia Educational Solutions Yoshua Sirait mengatakan, teknologi tersebut dirancang untuk mendukung pekerjaan guru sekaligus memastikan kualitas pendampingan tetap terjaga meskipun jumlah PAUD terus bertambah.

"Kami ingin teknologi bekerja di belakang layar, sehingga yang paling terlihat adalah guru yang hadir bersama anak," ujar Yoshua, Rabu (25/11).

Pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian dari Gerakan Nasional PAUD 1000 yang digagas Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia.

Program tersebut menargetkan pendirian, pembinaan, dan pengembangan 1.000 satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) berbasis pelayanan di berbagai daerah di Indonesia.

Melalui platform digital bernama Guru Kreator, guru nantinya dapat menyusun rencana pembelajaran, mencatat hasil asesmen harian, serta mendokumentasikan perkembangan anak menggunakan rubrik penilaian. Catatan tersebut juga dapat diolah menjadi rapor naratif.

Orang tua pun mendapat akses untuk mengikuti perkembangan anak melalui portal khusus.

Dengan demikian, informasi mengenai proses belajar dan tumbuh kembang anak dapat diketahui keluarga, tidak hanya tersimpan dalam catatan sekolah.

Platform tersebut juga memungkinkan mentor mencatat kunjungan serta aktivitas pendampingan terhadap guru.

Seluruh informasi terkumpul dalam satu sistem sehingga perkembangan setiap PAUD dapat dipantau secara lebih terstruktur.

Data yang terkumpul juga membantu tim pendamping mengenali sekolah yang membutuhkan perhatian lebih.

Selain itu, dokumentasi pembelajaran dapat menjadi pegangan agar praktik baik di sekolah tetap berjalan meskipun terjadi pergantian guru.

11 PAUD Jadi Tahap Awal Implementasi program PAUD 1000 akan dilakukan secara bertahap. Pada Desember 2026, penyelenggara akan menyusun rencana kerja, melakukan uji coba platform, serta memberikan pelatihan kepada tim inti.

Sebanyak 11 PAUD dijadwalkan mulai menggunakan Guru Kreator pada Januari 2027. Selanjutnya, PAUD tahap kedua direncanakan bergabung pada Juli 2027, sebelum diperluas secara bertahap hingga mencapai target 1.000 satuan pendidikan.

Selain menyediakan platform, implementasi juga disertai pelatihan bagi guru, kepala sekolah, dan mentor.

Langkah ini dilakukan agar teknologi tidak sekadar menjadi perangkat administrasi, tetapi benar-benar membantu proses pembelajaran dan pendampingan anak.

Ketua Umum MPK Indonesia Handi Irawan D. mengatakan, transformasi pendidikan Kristen perlu ditopang tiga nilai utama, yakni kepedulian (compassion), kolaborasi (collaboration), dan kreativitas (creativity).

"Melalui PAUD 1000, MPK Indonesia berkomitmen memperluas akses pendidikan berkualitas, memperlengkapi para pendidik, dan mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan, berintegritas, dan berdampak bagi bangsa," ucapnya.

Melalui gerakan tersebut, MPK berharap akses terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas semakin luas.

Penguatan kapasitas guru juga menjadi perhatian agar mutu pembelajaran tetap terjaga seiring bertambahnya jumlah PAUD yang bergabung.

Untuk mendukung pelaksanaan program, MPK Indonesia menjalin kerja sama dengan Paideia Educational Solutions sebagai mitra teknologi resmi non-eksklusif.

Kesepakatan yang berlaku hingga Juni 2036 itu ditandatangani pada 19 November 2026 di Jakarta.

Dalam kemitraan tersebut, MPK melalui Task Force PAUD 1000 bertanggung jawab menyiapkan kurikulum, merekrut dan membina mentor, serta mendampingi satuan PAUD.