JawaPos.com - Konflik internal yang terjadi di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diharapkan segera berakhir. Harapan itu muncul dalam Peringatan HUT ke-81 PGRI yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional (HGN) pada Rabu (25/11).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Guru Indonesia, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat. Dalam acara itu hadir sejumlah perwakilan guru dan pengurus PGRI dari berbagai provinsi serta kabupaten dan kota di Indonesia.

Ketua Panitia Penyelenggara HUT ke-81 PGRI dan HGN 2026 Sugiono Eksantoso menyampaikan bahwa acara itu diselenggarakan dalam wujud tasyakuran dan doa bersama untuk kemaslahatan bangsa, negara, khususnya para guru di seluruh Indonesia.

”Selain menjadi momentum ungkapan rasa syukur atas perjalanan organisasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas dan mendorong penyelesaian persoalan internal PGRI yang hingga kini masih bergulir melalui jalur hukum,” kata Sugiono.

Gedung Guru Indonesia yang menjadi lokasi kegiatan merupakan rumah besar sekaligus simbol kebanggaan para guru. Karena itu, Sugiono berharap gedung tersebut menjadi tempat yang mempersatukan kembali seluruh elemen guru, terlepas dari segala perbedaan yang selama ini terjadi dalam organisasi.

”Harapan kami tentu ke depan tempat ini menjadi pemersatu guru-guru. Walaupun ada beberapa masalah yang belum selesai di persoalan hukum yang sampai saat ini masih berkasasi, kami berharap ke depan agar cepat selesai,” harapnya.

Sugiono menyampaikan bahwa semua pihak harus menghormati dan menaati proses hukum yang sedang berjalan. Siapa pun yang dinyatakan menang melalui proses hukum, seluruh anggota PGRI diharapkan bisa keputusan tersebut dan kembali membangun persatuan.

”Siapa pun yang menang kita harus taat hukum dan setelah itu kita harus bersatu kembali, merajut kembali untuk membesarkan guru-guru, memberikan kesejahteraan kepada guru-guru se-Indonesia,” imbuhnya.



Di tengah persoalan internal PGRI, Sugiono berharap kepemimpinan PGRI di bawah Teguh Sumarno nantinya bisa merangkul seluruh pihak dan mengakhiri perpecahan yang selama ini terjadi. Dia tidak ingin ada lagi pengelompokan atau kubu-kubuan dalam organisasi.

Menurut Sugiono persatuan organisasi PGRI menjadi hal penting agar perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan guru lebih terarah. Apalagi, persoalan yang dihadapi tenaga pendidik saat ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas pembelajaran, melainkan juga menyangkut kepastian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.

Salah satu persoalan yang ingin diperjuangkan berkaitan dengan peningkatan status tenaga honorer yang saat ini telah masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, PGRI berharap nantinya PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kemudian PPPK Penuh waktu menjadi PNS.

”Jadi, mereka yang sudah masuk paruh waktu PPPK bisa ke penuh waktu, yang penuh waktu kita dorong agar menjadi PNS seperti layaknya pegawai yang bisa diangkat seperti itu,” harapnya.