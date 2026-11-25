JawaPos.com - Peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November menjadi momentum untuk merefleksikan peran pendidik dalam membentuk karakter generasi bangsa.

Tidak hanya dituntut menguasai materi pembelajaran, guru dan dosen juga perlu menjadi teladan serta mampu menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang.

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Dr. Harjo Seputro mengatakan, kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari karakter pendidik.

Sikap dan perilaku guru maupun dosen menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai perbedaan.

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“Guru dan dosen yang hebat bukan hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki keteladanan moral, memperoleh kesejahteraan yang layak, berpikir kritis, mampu merespons persoalan bangsa, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujarnya.

Menurut Harjo, keteladanan harus ditunjukkan melalui tindakan nyata, termasuk dalam menghargai perbedaan pendapat serta menolak kekerasan dan diskriminasi.

Di lingkungan Untag Surabaya, pendidikan karakter diterapkan melalui mata kuliah patriotisme yang wajib diikuti seluruh mahasiswa.

Kampus juga memiliki Pusat Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk memberikan perlindungan kepada mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan.

"Dosen turut mendapatkan pelatihan agar mampu mengajar secara profesional, ramah, tegas, dan tidak diskriminatif," katanya.

Selain karakter, kesejahteraan pendidik menjadi perhatian dalam peringatan Hari Guru Nasional tahun ini.

Harjo menilai, peningkatan mutu pendidikan perlu disertai perlindungan profesi, pengembangan kompetensi, serta kesempatan bagi guru dan dosen untuk meningkatkan jenjang karier.

Untag Surabaya saat ini memiliki 387 dosen. Sebanyak 243 di antaranya telah memperoleh sertifikasi atau sekitar 72,7 persen.

Harjo juga menekankan pentingnya peran pendidik dalam membangun kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

"Persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, kerusakan lingkungan, dan disinformasi dapat menjadi bahan pembelajaran agar mahasiswa terbiasa menganalisis persoalan secara objektif," katanya.

Di tengah perkembangan kecerdasan artifisial (AI), Harjo mengingatkan pendidik agar mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Namun, penggunaan teknologi tetap harus disertai tanggung jawab dalam memverifikasi informasi dan menjaga integritas akademik.

“AI dapat membantu dosen menjalankan Caturdarma, namun tidak dapat menggantikan keteladanan, empati, kebijaksanaan, dan kemanusiaan seorang pendidik,” tegasnya.

Pada Hari Guru Nasional 2026, Untag Surabaya menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Harjo menegaskan, kampus harus mampu mempertanggungjawabkan manfaat ilmu pengetahuan kepada masyarakat.