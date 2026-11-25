JawaPos.com - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mengusulkan pembentukan Badan Guru Nasional setingkat kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Usulan ini dinilai penting untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan guru yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah.

Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma menyebut bahwa tata kelola guru saat ini menyerupai labirin. Sebab, kewenangan terkait pendidikan, karier, rekrutmen, pembinaan, hingga pengembangan kompetensi guru berada di tangan lembaga yang berbeda-beda.

"Berangkat dari hal tersebut, kami memandang perlu dibentuk satu badan setingkat kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Itulah Badan Guru Nasional. Tujuannya untuk memutus mata rantai labirin tata kelola guru," ujar Sumardiansyah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, Selasa (24/11) kemarin.

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Ia menjelaskan, pengelolaan guru PAUD, TK, SD, dan SMP berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, guru SMA dan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kondisi tersebut belum termasuk guru madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama serta guru sekolah swasta yang pengelolaannya dilakukan yayasan.

Di sisi lain, urusan guru juga tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Aturan karier berada di Kementerian PAN-RB, pengaturan seragam melibatkan Kementerian Dalam Negeri, pembinaan dan pelatihan ditangani Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan rekrutmen berkaitan dengan kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Belakangan, sejumlah kementerian lain juga mulai terlibat dalam pengelolaan satuan pendidikan, antara lain melalui program Sekolah Rakyat, Sekolah Nasional Terintegrasi, dan Sekolah Garuda. Menurut Sumardiansyah, semakin banyaknya pihak yang terlibat membuat tata kelola guru membutuhkan koordinasi yang lebih terpusat.

Selain mengusulkan Badan Guru Nasional, PGRI menyoroti rencana kodifikasi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Kodifikasi tersebut berupaya mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sumardiansyah mempertanyakan apakah kodifikasi tersebut benar-benar mampu memperbaiki tata kelola pendidikan secara menyeluruh. Sebab, berdasarkan kajian PGRI, terdapat sekitar 23 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan guru, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan kepala badan, hingga peraturan kepala daerah.

Ia mencontohkan, pembenahan tata kelola guru tidak bisa hanya melihat regulasi pendidikan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah karena sebagian besar kewenangan pengelolaan guru berada di pemerintah daerah.

Persoalan lainnya adalah status guru yang berada dalam dua rezim regulasi, yakni Undang-Undang Guru dan Dosen serta aturan mengenai aparatur sipil negara (ASN). Belum lagi pengaturan guru di lingkungan pesantren, madrasah, dan satuan pendidikan lainnya.

Karena itu, ia menilai pembahasan RUU Sisdiknas tidak cukup hanya melibatkan Komisi X DPR. Sejumlah komisi lain juga perlu dilibatkan karena urusan guru bersinggungan dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB yang berada dalam lingkup Komisi II, serta persoalan pendidikan keagamaan dan perlindungan anak yang berkaitan dengan Komisi VIII.

"Apabila kita serius ingin memperbaiki tata kelola guru secara menyeluruh, bukankah seharusnya seluruh undang-undang yang terkait kita sisir, kita analisis, dan melibatkan dialog antarkomisi?" katanya.

PGRI juga mengingatkan agar proses kodifikasi tidak justru menghilangkan substansi penting yang selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Jika ketentuan yang sudah baik tidak diakomodasi dalam regulasi baru, hal itu dinilai sebagai kemunduran bagi perlindungan profesi guru.

Sumardiansyah bahkan mempertanyakan Undang-Undang Guru dan Dosen yang sebaiknya dikeluarkan dari paket kodifikasi. Menurutnya, undang-undang tersebut merupakan landasan khusus atau lex specialis yang memberikan kepastian terhadap kedudukan guru sebagai profesi.

Ia membandingkan posisi guru dengan sejumlah profesi lain yang memiliki undang-undang tersendiri, seperti arsitek, advokat, insinyur, dan perawat. Ia juga mencontohkan profesi dokter yang sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Kedokteran, tetapi kemudian mengalami perubahan setelah lahirnya Undang-Undang Kesehatan.

"Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan *lex specialis derogat legi generali* dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional," tegasnya.