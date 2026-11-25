JawaPos.com - Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii membagikan kisah 12 tahun pengalamannya menjadi guru saat menutup Sarasehan Hari Guru Nasional 2026, Selasa (24/11).

Menurutnya, dengan kedekatan emosional dan keteladanan lebih efektif membangun respek murid dibanding kemarahan atau hukuman fisik.

Sepanjang 12 tahun berkecimpung di dunia pendidikan, pria yang akrab disapa Romo ini mengajar di jenjang SMP, SMA, serta tiga universitas di Kota Medan.

Ia juga tercatat pernah meraih predikat Guru Teladan Sumatera Utara dan menjadi pemenang pertama lomba guru Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tingkat provinsi tersebut.

Bagi Romo Syafii, profesi guru menuntut komitmen penuh yang tidak berhenti saat jam mengajar berakhir. Pendekatan sekadar menggugurkan kewajiban dinilai justru menghambat proses transfer ilmu kepada peserta didik.

"Guru itu harus totalitas. Tidak boleh hanya seperti pekerjaan. Datang, bertugas, merasa bekerja, kemudian pulang, selesai kerja. Gagal kita mentransfer ilmu kepada anak-anak itu," ujarnya.

Perhatian Kecil yang Menumbuhkan Ikatan Batin

Alih-alih mengandalkan bentakan atau hukuman fisik, Romo Syafii memilih membangun relasi yang hangat sejak murid tiba di kelas.

Ia mencontohkan perhatian sederhana seperti merapikan tali sepatu yang belum terikat rapi atau membantu mengancingkan baju murid laki-laki yang terbuka.

"Saya masuk kelas tidak pernah marah, tidak pernah memukul. Tapi setiap saya masuk kelas, suasana kelas seperti kuburan. Kenapa? Mereka senang dengan saya. Begitu mereka datang saya sapa. Yang sepatunya masih belum bagus ikatannya, saya jongkok untuk merapikan. Yang kancingnya terbuka, untuk murid laki-laki saya bantu kancingkan," kenang Romo Syafii.

Kepedulian tersebut juga ia tunjukkan ketika ada murid yang absen. Saat mengetahui ada siswa sakit setelah dua hari tidak masuk, ia menyempatkan diri berkunjung ke rumah murid tersebut.

"Dua hari dia tidak datang, saya tanya, siapa dekat rumah si Anu? Sakit, saya berkunjung ke rumah. Luar biasa sambutan orang tuanya. Dan begitu dia sembuh, dia cerita kepada teman sekelasnya. Luar biasa hormatnya anak-anak sekelas itu kepada saya," ujarnya.

Memahami Dunia Murid Lewat Bacaan yang Digemari

Ketika guru hadir sebagai figur yang akra, seperti orang tua, teman, sekaligus sahabat, murid akan menyambut proses belajar dengan antusias.

Romo Syafii menyebut kedekatan batin ini membuat suasana kelas terasa hidup dan menyenangkan.

"Mereka merasa saya ini orang tuanya, saya ini temannya, saya ini sahabatnya dan lain sebagainya. Maka setiap saya datang masuk kelas, mereka gembira menyambut kedatangan saya," katanya.

Romo Syafii juga berusaha mengenal kegemaran siswanya. Ia pernah membaca komik yang sedang digandrungi murid agar dapat menyelipkan peristiwa di dalamnya ke dalam materi pelajaran.

"Saya tengok dari jauh murid itu baca komik, saya cari komiknya, saya baca juga. Ketika saya mengajar, saya singgung satu peristiwa yang spesifik dalam buku itu. Mereka tepuk tangan semua. Rupanya Bapak baca juga," katanya.

Bagi Romo Syafii, memahami minat dan perkembangan anak merupakan wujud nyata totalitas pendidik. Sikap akrab dengan sapaan bernuansa kekeluargaan membuat ikatan guru dan murid tetap terjalin kuat, bahkan di luar ruang kelas.