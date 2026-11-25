JawaPos.com - Guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini bisa mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa dibatasi usia mulai 2027.

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan memberikan peluang pengembangan karir bagi guru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan kebijakan tersebut saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Jakarta, Rabu (25/11).

"Guru PPPK dapat mengikuti tes CPNS untuk menjadi guru tanpa batas usia," ujar Abdul Mu’ti.

Selain membuka kesempatan mengikuti seleksi CPNS, pemerintah juga telah memastikan akan mengubah status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes pada awal 2027.

Selain PPPK, kesempatan mengikuti seleksi CPNS juga diberikan kepada guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berusia di bawah 35 tahun.

Jika belum berhasil lolos seleksi, mereka tetap dapat melanjutkan tugas mengajar hingga memasuki masa purnatugas.

Selain kebijakan terkait status kepegawaian, Kemendikdasmen juga mendorong peningkatan kualifikasi akademik guru.

Sejak 2025, pemerintah memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang D-4 atau S-1 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Dalam program tersebut, pemerintah menyediakan beasiswa kuliah sebesar Rp 3 juta per semester.

Program ini diharapkan membantu seluruh guru di Indonesia secara bertahap memenuhi kualifikasi pendidikan minimal D-4/S-1 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

Sementara itu, untuk meningkatkan kompetensi, Kemendikdasmen menyediakan enam jenis pelatihan bagi guru.

Pelatihan tersebut meliputi Pembelajaran Mendalam (PM), bimbingan dan konseling, koding dan kecerdasan artifisial (KKA), sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM), bahasa Inggris, serta kepemimpinan sekolah.

Abdul Mu’ti juga menekankan pentingnya lima kompetensi yang harus dimiliki pendidik profesional, yakni kompetensi akademik, pedagogik, sosial, moral, dan kepemimpinan.

Menurut dia, guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan lingkungan sosial serta terus belajar sepanjang hayat.

"Sebagai agen peradaban, guru dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, mengikuti perkembangan teknologi, serta terus menjadi pembelajar sepanjang hayat," katanya.

Ia menambahkan, peran guru tidak sebatas menyampaikan pengetahuan kepada murid. Guru juga harus menjadi panutan, membangun akhlak mulia, serta hadir sebagai teman dan pendengar bagi murid yang membutuhkan pendampingan.

Menurut Abdul Mu’ti, peran tersebut semakin penting di tengah fenomena fragile generation.

Guru diharapkan mampu memahami, menerima, dan mendampingi murid agar dapat berkembang serta mencapai cita-citanya.