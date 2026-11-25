JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap momentum Hari Guru Nasional menjadi penguat peran guru dalam mencetak generasi penerus bangsa.

Guru tidak hanya dituntut menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membangun kedekatan dengan siswa melalui kasih sayang layaknya orang tua dan persahabatan.

Eri mengatakan, pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

Karena itu, Dinas Pendidikan bersama para guru diharapkan mampu menyiapkan anak-anak Surabaya menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan.

”Hari Guru tadi seperti temanya, guru kuat Indonesia hebat. Maka saya berharap di Hari Guru ini, Dinas Pendidikan bersama para guru menciptakan kader-kader bangsa dari anak-anak didik SD, SMP yang menjadi kewenangan kita,” kata Eri, Rabu (25/11).

Menurut dia, pola pendidikan saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan siswa.

Guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai orang tua, kakak, sekaligus sahabat bagi para siswa.

Eri menilai, hubungan yang dibangun dengan kasih sayang dapat membuat proses belajar lebih bermakna.

Para siswa tidak hanya mendapatkan ilmu di kelas, tetapi juga merasa nyaman dan memiliki ruang untuk berkembang.

”Cara mengajar hari ini dibutuhkan kasih sayang orang tua, dibutuhkan kasih sayang seorang kakak dan dibutuhkan pertemanan dan persahabatan,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, Eri berharap semakin banyak anak Surabaya yang tumbuh menjadi pribadi berkualitas dan memiliki kemampuan memimpin.

Selain menyoroti pola pendidikan, Eri juga menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk memastikan sekolah negeri benar-benar gratis.

Dia meminta tidak ada lagi pungutan kepada siswa, termasuk untuk kegiatan perpisahan maupun wisuda.

”Semoga nanti tidak ada lagi di Kota Surabaya sekolah negeri yang tidak betul-betul gratis. Gak ono lagi tarikan apapun itu, baik terkait perpisahan maupun wisuda. Boleh dilakukan, tapi betul-betul gratis, tidak ada lagi narik uang dari anak-anak,” tegasnya.

Eri juga meminta para guru menyiapkan materi pembelajaran secara mandiri agar tidak membebani orang tua murid. Kebutuhan bahan ajar diharapkan tidak berujung pada kewajiban siswa membeli perlengkapan tertentu.

Dia menekankan, semangat pendidikan gratis harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.