JawaPos.com — Politeknik Ubaya mendorong pelaku usaha memahami pembukuan, akuntansi sederhana, dan kewajiban perpajakan sejak dini melalui program pelatihan yang disiapkan secara berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi keuangan pelaku usaha sekaligus membekali mereka menghadapi perkembangan bisnis dan aturan perpajakan.

Komitmen tersebut disampaikan dosen Program Studi D3 Perpajakan (Perpajakan Digital) Politeknik Ubaya, Yusuf Mulus Riptianto, S.E., M.Ak., dalam rangkaian Kuliah Umum dan Seminar Nasional Perpajakan bersama Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI), Rabu (4/11/2026).

Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan upaya Politeknik Ubaya menghubungkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan profesi perpajakan.

Pelaku Usaha Dibekali Kemampuan Menghitung Harga Pokok dan Laba

Salah satu perhatian utama Politeknik Ubaya adalah masih terbatasnya pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai pengelolaan keuangan bisnis secara tepat.

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pencatatan pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga kemampuan menentukan harga jual, menghitung keuntungan, hingga mengetahui titik impas usaha.

"Banyak pelaku usaha yang belum tahu cara menghitung harga jual yang layak, margin, maupun titik impas. Lewat pelatihan sederhana ini, kami membekali mereka cara menghitung harga pokok dan menyusun laporan keuangan dasar yang sesuai dengan kegiatan usaha riil mereka," ujar Yusuf kepada JawaPos.com, Rabu (4/11/2026).

Menurut Yusuf, pemahaman akuntansi dasar menjadi bekal penting agar pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada besarnya omzet penjualan.

Melalui pencatatan yang lebih terstruktur, mereka diharapkan mampu membaca kondisi keuangan sekaligus mengambil keputusan bisnis berdasarkan perhitungan yang jelas.

Politeknik Ubaya juga mengintegrasikan pembelajaran akuntansi dengan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang mengikuti perkembangan skala usaha.

Politeknik Ubaya melakukan pelatihan pembukuan sederhana dan pemahaman perpajakan bagi pelaku usaha dalam rangkaian kegiatan bersama P3KPI, Rabu (4/11/2026). (Dok. Politeknik Ubaya)

Pendekatan tersebut dilakukan melalui kolaborasi Program Studi Akuntansi dan Program Studi Perpajakan untuk menghadirkan materi yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha.

"Aturan klasifikasi usaha dan perpajakan UKM terus berkembang. Melalui kolaborasi Prodi Akuntansi dan Prodi Perpajakan Politeknik Ubaya, kami ingin pelaku usaha paham sejak awal bahwa ketika usaha mereka tumbuh menjadi menengah atau besar, ada kewajiban perpajakan yang perlu disiapkan," jelasnya.

Siapkan Gelar Tiga Batch Pelatihan dengan Pendampingan Lebih Intensif

Keseriusan Politeknik Ubaya tidak berhenti pada kegiatan pengenalan pembukuan dan akuntansi sederhana bagi pelaku usaha.

Institusi pendidikan vokasi tersebut telah menyiapkan program lanjutan dengan kelompok peserta lebih terbatas agar proses pembelajaran berlangsung efektif.

"Setelah kegiatan awal ini, kami menyiapkan kelas lanjutan dalam tiga batch berisi sekitar 20 hingga 25 peserta agar lebih fokus, dengan format empat kali pertemuan intensif yang memadukan teori akuntansi dasar dan praktik langsung dari transaksi harian mereka," paparnya.

Melalui format tersebut, peserta akan mendapatkan kesempatan mempelajari pembukuan berdasarkan transaksi yang benar-benar mereka hadapi dalam menjalankan usaha.

Materi tidak hanya diarahkan pada pemahaman konsep, tetapi juga penerapan perhitungan keuangan yang dapat digunakan dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Pembagian peserta menjadi tiga batch juga memungkinkan proses pendampingan berlangsung lebih terarah dengan ruang diskusi yang memadai.

Politeknik Ubaya berharap pelatihan tersebut membantu pelaku usaha membangun kebiasaan administrasi keuangan yang lebih tertib sejak tahap awal perkembangan bisnis.

Kolaborasi P3KPI Buka Wawasan Mahasiswa tentang Profesi Konsultan Pajak

Selain memperkuat literasi keuangan masyarakat, Politeknik Ubaya terus memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia kerja melalui kolaborasi bersama praktisi perpajakan.

Kuliah umum dan seminar nasional bersama P3KPI menjadi salah satu sarana mempertemukan pengetahuan akademik dengan pengalaman profesional.

"Kuliah tamu bersama praktisi dan asosiasi profesi seperti P3KPI memberi gambaran nyata kepada mahasiswa mengenai peran konsultan pajak, mulai dari mendampingi wajib pajak, berkonsultasi, hingga menjadi wakil dalam urusan perpajakan," tegasnya.

Yusuf menilai keterlibatan praktisi memberikan nilai tambah karena mahasiswa dapat memahami berbagai tanggung jawab profesi konsultan pajak secara lebih konkret.

Mereka juga memperoleh gambaran mengenai tantangan pekerjaan yang tidak selalu dapat dipelajari hanya melalui materi perkuliahan.

"Mahasiswa sangat antusias dan kritis, bahkan membawa isu-isu perpajakan terkini ke dalam diskusi. Ini menunjukkan bahwa mereka haus akan praktik nyata di lapangan, bukan sekadar teori di kelas," ungkapnya.

Antusiasme tersebut menjadi modal penting bagi Politeknik Ubaya dalam mengembangkan pendidikan perpajakan yang responsif terhadap perubahan kebutuhan industri.

Diskusi bersama praktisi sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghubungkan persoalan perpajakan aktual dengan kompetensi yang sedang mereka pelajari.

Magang Enam Bulan hingga Brevet Angkatan Ke-108 Perkuat Kesiapan Kerja

Persiapan karier mahasiswa Politeknik Ubaya juga diperkuat melalui program magang yang terintegrasi dengan kegiatan perkuliahan.

Mahasiswa semester lima memperoleh pengalaman bekerja selama enam bulan di kantor konsultan pajak maupun perusahaan mitra industri.

"Mahasiswa semester lima menjalani magang selama enam bulan di kantor konsultan pajak maupun mitra industri pada pagi hari, lalu mengikuti perkuliahan pada malam hari dengan dukungan sistem hybrid agar tetap seimbang," jelasnya.

Skema tersebut memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman profesional tanpa harus meninggalkan kewajiban akademik selama menjalani masa magang.

Pengalaman langsung di lingkungan kerja juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sebelum mereka menyelesaikan pendidikan.

"Melalui jejaring kerja sama dengan kantor konsultan pajak, perusahaan mitra, serta Tax Center, termasuk pelibatan relawan pajak saat musim pelaporan SPT dan transisi sistem Coretax, banyak mahasiswa yang performa magangnya menonjol langsung direkrut sebelum lulus," ungkapnya.

Tidak hanya melalui magang, penguatan kompetensi mahasiswa turut dilakukan lewat program brevet pajak bersertifikat yang telah mencapai angkatan ke-108.

Program tersebut terintegrasi dengan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan melibatkan alumni sebagai pengajar tamu.

"Selain program reguler, kami juga menyelenggarakan pelatihan brevet pajak bersertifikat yang telah berjalan hingga angkatan ke-108 dan terintegrasi dengan sertifikasi BNSP, serta melibatkan alumni sebagai pengajar tamu agar mahasiswa mendapat wawasan praktik terbaru," pungkasnya.

Berbagai program tersebut memperlihatkan komitmen Politeknik Ubaya dalam membangun ekosistem pendidikan perpajakan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri.