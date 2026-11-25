Hari Guru Nasional 2026 JawaPos.com - Momentum Hari Guru Nasional 2026 kembali menyoroti ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Ketika 172.323 guru non-ASN sekolah negeri memperoleh kepastian lanjutan pengangkatan mulai 2027, sementara nasib guru non-ASN sekolah swasta masih jauh dari kata layak.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah dan DPR tidak berhenti pada ucapan seremonial, melainkan menghadirkan kebijakan anggaran yang adil serta memperbaiki mutu pendidikan secara bersamaan.

Kepastian bagi pendidik di sekolah negeri lahir dari kesepakatan DPR dan pemerintah pada 6 November 2026 yang memastikan 172.323 guru non-ASN tetap mengajar pada 2027 hingga mengikuti seleksi CPNS. Skema peralihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu juga dijadwalkan berjalan mulai 2027.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyambut baik langkah tersebut sebagai kabar positif bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Namun, ia mengingatkan bahwa komitmen kebijakan di atas kertas belum otomatis berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga para pendidik.

"Ini angin segar bagi guru non-ASN di sekolah negeri, dan kami mengapresiasinya. Tapi angin segar belum tentu sampai ke dapur guru. Kami minta pengangkatan ini dipercepat, tidak ada satu pun guru yang tercecer, dan selama masa transisi mereka harus digaji layak. Semoga mereka bisa sejahtera dengan segera," ujar Ubaid, Rabu (25/11).

Guru Sekolah Swasta Masih Terhimpit Upah Rendah

Sebaliknya, guru non-ASN di sekolah swasta dinilai belum mendapatkan perhatian kebijakan yang sepadan. Temuan survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa (2024) menunjukkan 20,5 persen guru honorer berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan, sedangkan 74,3 persen lainnya menerima upah di bawah Rp2 juta per bulan.

Pantauan JPPI di lapangan bahkan menemukan guru honorer di sejumlah sekolah swasta, termasuk di wilayah Jakarta, hanya dibayar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan. Kondisi tersebut kian kontras dengan insentif pemerintah bagi guru honorer yang baru mencapai Rp400 ribu per bulan.

"Banyak guru swasta digaji di bawah Rp500 ribu sebulan. Ini sangat tidak manusiawi. Mereka mendidik anak-anak bangsa yang sama, dengan beban kerja yang sama. Lalu di mana tanggung jawab negara? Guru swasta mestinya juga menjadi tanggung jawab negara untuk dibiayai," tegas Ubaid.

Konsekuensi Putusan MK atas Pembiayaan Sekolah Swasta

JPPI juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025 terkait penjaminan pendidikan dasar bebas biaya di sekolah negeri maupun swasta. Menurut JPPI, pembebasan biaya pendidikan dasar membawa konsekuensi anggaran yang harus ditanggung negara.

"Logikanya sederhana. Kalau sekolah swasta digratiskan oleh konstitusi untuk melindungi hak anak, lalu siapa yang menanggung beban keuangannya: perbaikan gedung, gaji guru, operasional sekolah? Ya, itu otomatis menjadi beban APBN. Negara tidak boleh hanya menggratiskan, lalu membiarkan sekolah swasta dan gurunya menanggung sendiri," kata Ubaid.

Mutu Pembelajaran Harus Dibenahi Seiring Kesejahteraan

Selain persoalan gaji, JPPI menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan guru harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pembelajaran di kelas. Rujukan data evaluasi pendidikan memperlihatkan capaian siswa Indonesia masih menghadapi tantangan besar pada literasi, numerasi, dan bahasa.

Pada TKA 2025 jenjang SMA/SMK sederajat, rata-rata nilai nasional tercatat 55,38 untuk Bahasa Indonesia, 36,10 untuk Matematika, dan 24,93 untuk Bahasa Inggris dari skala 100. Sementara itu, hasil PISA 2025 dari OECD yang dirilis 8 September 2026 mencatat skor Indonesia 365 pada membaca, 364 pada matematika, dan 389 pada sains, dengan mayoritas siswa berada di bawah Level 2, yakni sekitar 73 persen pada membaca, 83 persen pada matematika, serta 60,9 persen di bawah Level 2 pada ketiga bidang tersebut.

"Mayoritas anak kita belum mencapai kemampuan literasi dan numerasi paling dasar. Ini sangat buruk. Karena itu, kesejahteraan dan kualitas guru tidak bisa diurus terpisah. Harus ada langkah yang terstruktur, dijalankan secara sinergis dan berbarengan oleh pusat, daerah, kampus pencetak guru, yayasan, dan organisasi guru," kata Ubaid.

Lima Tuntutan JPPI di Hari Guru Nasional 2026

Memperingati Hari Guru Nasional 2026, JPPI mengajukan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR:

1. Menuntaskan pengangkatan guru non-ASN sekolah negeri pada 2027 dengan jadwal terbuka, tanpa ada yang tertinggal, serta menjamin gaji layak selama masa transisi.

2. Menetapkan guru non-ASN sekolah swasta sebagai tanggung jawab negara melalui alokasi APBN untuk gaji atau tunjangan minimal setara upah minimum daerah.

3. Melaksanakan Putusan MK secara menyeluruh dengan membiayai operasional, perbaikan gedung, dan gaji guru di sekolah swasta yang digratiskan, bukan sekadar melarang pungutan.

4. Menetapkan standar upah minimum guru dalam revisi UU Sisdiknas agar tidak ada lagi pendidik di sekolah negeri maupun swasta yang menerima upah di bawah batas kelayakan.

5. Menyusun peta jalan peningkatan mutu guru yang terukur dan terfokus pada literasi serta numerasi di kelas bersama pemerintah daerah, LPTK, yayasan, dan organisasi guru dengan tolok ukur hasil belajar murid.