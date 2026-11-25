JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melakukan finalisasi kurikulum dan penyusunan buku pendamping pencegahan penyebaran LGBTQ di satuan pendidikan Indonesia. Finalisasi ini dibahas bersama dalam Focus Group Discussion (FGD) Program Relevansi Pendidikan Agama Islam.

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa Kemenag tak membuat mata pelajaran baru terkait materi penyebaran LGBTQ. Melainkan hanya menambahkannya sebagai mata pelajaran yang sudah ada.

"Materi ini disisipkan ke dalam kurikulum yang ada dan dikaji melalui pendekatan agama dari berbagai perspektif di Indonesia. Terkait nilai agama, moralitas, keluarga, pernikahan, dan keturunan," ujarnya dikutip Selasa (24/11).

Ia menyebut bahwa dasar kebijakan insersi kurikulum pencegahan LGBTQ tersebut merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

"Yang menempatkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara," sambung Romo Syafi'I, sapaan Muhammad Syafi’i.

Menurut Romo Syafi'i, suatu bangsa tidak hanya dapat dihancurkan melalui perang. Tetapi juga melalui berbagai ancaman nonmiliter, seperti narkoba, terorisme, penyebaran budaya LGBT, serta dampak negatif sistem digitalisasi.

"Indonesia benar-benar menjadi negara yang diperhatikan dunia. Karena itu kita tidak boleh hanya reaktif, tapi harus proaktif," katanya.

Wamenag Romo Syafi'i menambahkan, pendekatan yang digunakan Kemenag dilakukan secara halus dan sesuai dengan konteks Indonesia, yakni melalui bahasa budaya dan agama yang diakui di Indonesia.