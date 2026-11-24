JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi'i memastikan bahwa penyisipan alias insersi kurikulum pencegahan budaya LGBTQ di sekolah dibahas dengan lintas agama.

Ia menyatakan bahwa insersi kurikulum yang rencananya diterapkan paling lambat awal 2027 ini disusun lalu disiapkan untuk lingkungan pendidikan binaan Kemenag, baik lembaga pendidikan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Rencananya, materi akan diterapkan mulai jenjang MI kelas IV ke atas, hingga MTs dan MA.

Tujuan penyusunan materi ini, menurut Wamenag, adalah untuk menjangkau peserta didik secara terstruktur dan berkelanjutan, mengintegrasikan nilai keagamaan dan ilmu pengetahuan, serta menyelaraskan pendidikan dan bahan ajar yang digunakan di satuan pendidikan.

"Materi ajar diselaraskan dengan materi ajar yang sudah ada. Tujuannya menyelaraskan pendidikan dan bahan ajar," kata Romo Syafi'i.

Romo Syafi'i juga menyoroti pentingnya peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam mendampingi penerapan pembelajaran insersi kurikulum pencegahan budaya LGBTQ.

Menurutnya, guru-guru BK harus lebih diaktifkan dan memiliki program khusus untuk melakukan deteksi dini serta pendampingan kepada peserta didik terkait isu LGBTQ.