JawaPos.com - Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator (Kemenko) Pemberdayaan Masyarakat Rustini Muhaimin Iskandar mengajak para siswa SDN 8 dan 9 Sukamenteri, Garut, Jawa Barat (Jabar) melawan praktik perundungan. Dia mengingatkan betapa bahayanya bullying di lingkungan sekolah.

Penekanan itu disampaikan oleh Rustini saat hadir dalam kegiatan DPW Mengajar melalui edukasi anti-bullying pada Selasa (24/11). Dalam kesempatan tersebut, Rustini mengajak seluruh siswa untuk menumbuhkan semangat literasi sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik. Diantaranya dengan membiasakan membaca buku, cerita, dan berdongeng.

”Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mengenal banyak hal, mendapatkan ilmu, dan punya cita-cita yang lebih besar. Jadi, jangan lupa luangkan waktu setiap hari untuk membaca,” terang dia.

Tidak hanya literasi, Rustini menekankan pentingnya memahami bullying sejak dini. Menurut dia, perundungan bukan hanya tindakan fisik seperti memukul dan mendorong, melainkan turut mencakup ejekan, hinaan terhadap kondisi fisik, memberi julukan buruk, hingga mengucilkan teman. Dia mengingatkan, tindakan menyakiti orang lain seringkali berlindung di balik alasan bercanda.

”Kalau bercanda membuat semua orang tertawa, tetapi ada satu teman yang menangis, itu bukan bercanda namanya, itu menyakiti. Jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain,” pesannya.

Kepada para siswa, Rustini menyampaikan tiga pesan utama. Pertama, jangan menjadi pelaku bullying. Kedua, jangan menjadi penonton yang ikut tertawa, merekam, atau menyebarkan perundungan. Ketiga, jadilah penolong bagi teman yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan.

”Kalau melihat teman diejek atau disakiti, jangan ikut tertawa. Temani dia, hibur, dan bantu laporkan kepada guru. Diam atau ikut menertawakan bisa membuat teman kita merasa semakin sendirian,” ucap dia.

Lebih lanjut, Rustini meminta para siswa tidak takut berbicara jika menjadi korban bullying. Mereka didorong untuk berani menyampaikan keberatan dan melaporkan kejadian kepada guru maupun orang tua. Untuk para guru, dia mengingatkan bahwa sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan juga ruang pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan pada anak.